Hongrie-Portugal: Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, devant Platini

Avec un doublé inscrit ce mardi face à la Hongrie (3-0) pour l'entrée en lice du Portugal lors de l'Euro, Cristiano Ronaldo est devenu seul le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, avec 11 réalisations. Il devance Michel Platini et ses 9 buts inscrits en 1984.

C'est un nouveau record prestigieux pour Cristiano Ronaldo. Pour sa cinquième participation à l'Euro, seul joueur à avoir réalisé cette performance, l'attaquant portugais est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition en marquant ce mardi, à Budapest, face à la Hongrie (3-0). Le joueur de la Juventus a inscrit un doublé, portant à 11 son nombre de buts.

Longtemps accroché par la Hongrie, le Portugal a fait la différence en fin de match. D'abord grâce à un coup du sort et une frappe du latéral Raphaël Guerreiro, déviée par la défense (86e); Deux minutes plus tard, Willi Orban a bousculé Rafa Silva dans la surface de réparation.

11 buts en 5 participations

Logiquement, Cristiano Ronaldo s'est présenté au point de penalty. Avec un contre-pied parfait, CR7 s'est offert une 10e réalisations pour sa 5e participation à l'Euro. Il dépasse Michel Platini, qui avait lui inscrit un total de 9 buts sur le seul Euro 1984, remporté par l'équipe de France.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo reste le leader de l'attaque portugaise. Il n'a mis que quelques minutes pour signer un doublé, se jouant de Péter Gulácsi d'un joli crochet dans la surface de réparation (90+2e). Déjà présent en 2004 avec le Portugal, qui avait perdu en finale face à la Grèce, Ronaldo avait réussi en 2016 à remporter un premier titre international avec son pays.

Dans la Ferenc-Puskas Arena comble (environ 68.000 spectateurs), le quintuple Ballon d'or a également battu son propre record de matches joués dans un Euro (22) et marqué son 106e but en 176 sélections. Pour le Portugal, le prochain rendez-vous aura lieu ce samedi à Munich, face à l'Allemagne. Puis Ronaldo et les siens retrouveront la France le 23 juin, une nouvelle fois à Budapest.