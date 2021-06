Italie-pays de Galles: la sortie étonnante de Donnarumma en fin de match

Le gardien titulaire de l’Italie Gianluigi Donnarumma a cédé sa place à Salvatore Sirigu à la 90e minute du match contre le pays de Galles, ce dimanche à l’Euro 2021.

Un ancien gardien du Paris Saint-Germain qui remplace celui qu’on annonce comme le futur gardien du club de la capitale: c’est l’une des images de cet Italie-Pays de Galles, ce dimanche à l'Euro 2021. A la 90e du match entre les deux équipes, et alors que la Squadra Azzurra n’était pas à l’abri d’un retour des Dragons, finalement battus 1-0, Gianluigi Donnarumma a cédé sa place à Salvatore Sirigu. Sur blessure ? Difficile de se prononcer tant l’ancien gardien de l’AC Milan ne semblait pas ressentir la moindre douleur.

L'Italie de Mancini au plus que parfait

Il a d’ailleurs quitté la pelouse avec un gigantesque sourire avant de prendre Sirigu dans ses bras. La raison est à chercher ailleurs, peut-être dans la possibilité qui est offerte aux sélectionneurs de procéder à des changements supplémentaires dans cette édition de l’Euro. L'Italie, avec le retour de Marco Verratti dans une équipe remaniée, a réalisé un carton plein avec une troisième victoire en autant de matche, sans encaisser le moindre but.

Roberto Mancini, pour son 35e match comme sélectionneur des Azzurri, est entré dans l'histoire du football italien en égalant un record d'invincibilité vieux de plus de 80 ans: 30 matchs sans défaite (25 victoires, 5 nuls), comme le légendaire Vittoro Pozzo entre 1935 et 1939. Les Gallois, demi-finalistes de l'Euro en 2016, terminent deuxièmes du groupe et auront aussi le droit au top 16, au terme d'une rencontre où ils auront dû faire le dos rond à dix pendant 35 minutes.