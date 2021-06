Les Anglais vont se teindre en blond comme Foden s’ils gagnent l’Euro 2021

Les joueurs anglais anticipent les célébrations d’un potentiel titre à l’Euro 2021. Ils se teindront les cheveux en blond, comme Phil Foden, à l’origine de ce pari.

L’influence de Phil Foden en équipe d’Angleterre va au-delà du jeu. Le jeune milieu de terrain de 21 ans a déjà convaincu ses coéquipiers de la manière de fêter un potentiel titre à l’Euro 2021. Ils se teindront tous les cheveux en blond, en hommage à sa coiffure peroxydée qu’il arbore depuis le début de la compétition.

"Si nous le gagnons, j'ai dit à l'équipe qu'ils devaient avoir la même coupe de cheveux que moi, a-t-il confié à talkSPORT. Ils étaient tous d'accord, alors j'espère que si nous le gagnons, vous verrez tout le monde avec la même coupe de cheveux."

Il s’est souvenu d’un cas similaire lors de la Coupe du monde 1998 en France. "La Roumanie l'a fait, ils avaient tous la même coupe de cheveux, donc si nous la gagnons, je ferais en sorte que tout le monde ait la même coupe de cheveux."

Les joueurs roumains avec les cheveux blonds lors de la Coupe du monde 1998 © AFP

Le talentueux joueur de Manchester City est très penché sur le style de la fin des années 1990. Sa coloration lui vaut de nombreuses comparaisons avec celle de Paul Gascoigne lors de l’Euro 1996.

"La comparaison ne me dérange pas du tout, c'était un grand joueur, confiait-il avant le début de la compétition. Je me souviens avoir regardé à la télé les meilleures actions de 'Gazza', un joueur incroyable. Toute l'Angleterre sait ce qu'il représente et ce qu'il a fait. Ce ne serait pas si mal si j'apportais un peu de 'Gazza' sur le terrain."



Foden a débuté comme titulaire les deux premiers matchs de l’Angleterre face à la Croatie (1-0) et l’Ecosse (0-0). Les Three Lions occupent la deuxième place du groupe D derrière la République tchèque qu’ils affrontent mardi (21h). Ils devront s’imposer pour terminer premiers du groupe.