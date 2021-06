Pays-Bas: Cillessen "en colère" contre de Boer après sa mise à l’écart

Forfait pour l’Euro avec les Pays-Bas à cause d’un test positif au Covid-19, le gardien de but de Valence, Jasper Cillessen, ne comprend pas la décision de son sélectionneur Frank de Boer.

Jasper Cillessen sous le choc. Le gardien de but des Pays-Bas est privé d’Euro. Son sélectionneur Frank de Boer l’a écarté de sa liste en raison d’un test positif au Covid-19. "C'est extrêmement regrettable pour lui, mais j'ai dû prendre une décision", a déclaré le coach des Bataves, indiquant ne vouloir prendre "aucun risque".

>> Euro: les infos en direct

Le portier de Valence âgé de 32 ans est placé à l'isolement depuis un test positif la semaine dernière. "Il a raté une partie importante de la préparation, a estimé De Boer. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour qu'il soit à nouveau en forme à 100%. Je ne veux prendre aucun risque à cet égard. Nous sommes à la veille d'un championnat d'Europe et je veux des certitudes. Même si je trouve cela très dommage pour Jasper."

"Je ne me suis jamais senti aussi impuissant"

Alors que le joueur de l'AZ Alkmaar Marco Bizot a été appelé pour rejoindre les deux autres gardiens Tim Krul et Maarten Stekelenburg, et quà ce poste, le règlement autorise un remplacement avant chaque match "en cas d’incapacité physique", Cillessen ne comprend pas la décision de De Boer. "La douleur vient surtout du fait que je n’ai pas vu venir ce coup de massue, a-t-il confié à De Telegraaf. J’étais son premier gardien lorsque la sélection pour l’Euro a été annoncée. De Boer savait à ce moment que j’avais été testé positif. Dimanche, il a déclaré que je rejoindrai le groupe si le résultat de mon test est négatif. Je n’ai aucune idée de ce qui a changé jusqu’à ce que le sélectionneur m’appelle mardi." Et Cillessen de poursuivre, amer : "Les règles permettent de remplacer un gardien pendant la compétition, il restait encore beaucoup de temps."

Placé à l’isolement, le gardien de but confirme son désaccord avec son sélectionneur et ne digère pas sa décision: "Je suis enfermé dans mon appartement, je ne me suis jamais senti aussi impuissant, en colère", souffle-t-il tout en voulant protéger ses partenaires avant l’Euro. Les Oranje débuteront l'Euro le 13 juin face à l'Ukraine avant d'être opposés en phase de poules à l'Autriche (17 juin) et à la Macédoine du Nord (21 juin). Ces trois matches se dérouleront à l'ArenA Johan Cruijff à Amsterdam, devant 16.000 spectateurs, a fait savoir mercredi la KNVB.