Portugal-Allemagne: Ronaldo face à la sélection allemande, c'est compliqué

Alors que le Portugal affronte la Mannschaft ce samedi à l'Euro, Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre l'Allemagne... mais il est plutôt en réussite contre Manuel Neuer.

Cristiano Ronaldo est une machine à records. En 176 sélections avec le Portugal, il a inscrit 106 buts et pointe à seulement trois petites unités du record d’Ali Daei, meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale avec 109 pions marqués sous le maillot de l’Iran. Mais CR7 a quelques lacunes dans ses statistiques. Par exemple: il n’a jamais marqué le moindre but contre l’Allemagne.

A l’Allianz Arena, ce samedi à 18 heures, l’attaquant portugais tentera donc de mettre fin à une longue disette. La première fois que Ronaldo a croisé la route de l’Allemagne, c’était lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2006, pour une défaite 3-1 du Portugal. Depuis, CR7 a joué contre la sélection allemande à l’Euro 2008 (défaite 3-2 en quarts de finale), à l’Euro 2012 (défaite 1-0 en phase de poules) et à la Coupe du monde 2014 (défaite 4-0 en phase de poules).

Cristiano Ronaldo contre l'Allemagne lors de l'Euro 2012 © Icon Sport

CR7 n'a jamais marqué non plus contre les Bleus

Cristiano Ronaldo, en plus d’être toujours resté muet, n’a donc jamais gagné le moindre match face à l’Allemagne. En revanche, il a souvent marqué face à Manuel Neuer: neuf buts au total, tous inscrits en Ligue des champions lors d’affrontements entre le Real Madrid et le Bayern Munich. En quarts de finale de l’édition 2017, l’avant-centre portugais a même inscrit un triplé à l’aller et un doublé au retour face au portier allemand.

Autre statistique intéressante, en vue de Portugal-France mardi prochain: Ronaldo n’a jamais marqué contre les Bleus en 6 rencontres (quatre amicaux, la finale de l’Euro 2016 et la demi-finale de la Coupe du monde 2006). Après son doublé lors du premier match contre la Hongrie, l’attaquant de la Juventus pourrait donc vivre des rencontres plus délicates si les chiffres se vérifient.