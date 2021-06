Portugal-France: aucun but marqué face aux Bleus, une anomalie pour Ronaldo

En six confrontations face à l’équipe de France au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo n’a jamais trouvé le chemin des filets, alors qu'il va retrouver les Bleus ce mercredi (21h) à l'Euro 2021. Aucune autre équipe ne peut se targuer d’un bilan aussi flatteur face aux Portugais, véritable machine à marquer des buts.

Contre la France, mercredi soir à Budapest (21h), le Portugal joue sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Et Cristiano Ronaldo, pour effacer une anomalie persistante. Le quintuple Ballon d’or portugais, qui ne pointe qu’à deux longueurs du record absolu de buts inscrits en sélection - détenu par l’Iranien Ali Daei (109) -, a marqué contre 43 sélections différentes au cours de sa carrière, mais jamais contre l'équipe de France, sa bête noire.

Des buts, Ronaldo a pourtant l’habitude d’en marquer à la pelle, en club comme en sélection. Et pourtant, à 36 ans et après six confrontations face à l’équipe de France depuis 2006, l’attaquant star de la Juventus et de la Selecção n’a toujours pas marqué, une rareté pour lui à ce niveau. International depuis août 2003, il s’est toujours cassé les dents sur la défense française, souvent muselé par son ancien coéquipier au Real Madrid, Raphaël Varane.

Le paradoxe de 2016

Selon le statisticien Opta, la France est "l'adversaire qu'il a le plus souvent affronté sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière toutes compétitions confondues, en club et en sélection". Avec lui dans l’équipe, le Portugal a d’ailleurs très peu gagné (4 défaites, 1 victoire, 1 nul) contre l’équipe de France. Paradoxalement, le seul France-Portugal remporté par Cristiano Ronaldo s’est largement disputé sans lui, la seule fois où il a affronté les Bleus à l’Euro. C’était en 2016, au Stade de France, en finale de la compétition.

Ronaldo était sorti blessé après seulement 25 minutes de jeu, évacué en pleurs sur une civière, après un choc avec Dimitri Payet, mais le Portugal s’était imposé, grâce à Eder. Maîtrisé par Varane et Kimpembe lors du dernier choc entre les deux équipes, en Ligue des nations, Cristiano Ronaldo peut se réveiller à l’heure de ce dénouement de la phase de poules qui attend les champions d’Europe en titre portugais face aux champions du monde français.

Et il aime les défis. Avant d'affronter l'Allemagne, la semaine passée, le Portugais n'avait encore jamais marqué contre l'Allemagne avec la sélection lusitanienne. Son but n'a pas suffi à éviter la défaite des siens (2-4), mais il pourrait lui donner des idées. Déjà qualifiés grâce aux premiers résultats qui sont tombés cette semaine, l'équipe de France peut envoyer le Portugal au tapis dès le premier tour avec une large victoire, à moins que Ronaldo en ait décidé autrement.