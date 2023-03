Portugal: Ronaldo a-t-il (re)gagné sa place dans le onze titulaire ?

Auteur de quatre buts la semaine passée avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a éteint la discussion sur son statut de titulaire en sélection, mais le débat n'est sans doute que repoussé.

Auteur d’un doublé dimanche soir contre le Luxembourg (6-0), trois jours après avoir inscrit deux réalisations à l’occasion de ce que la presse portugaise a qualifié de "match amical" face au Liechtenstein (4-0), Cristiano Ronaldo a justifié sa titularisation, mais il n’a peut-être pas rendu service à Roberto Martinez, le nouvel entraîneur du Portugal. L’ex-sélectionneur des Diables Rouges est arrivé au chevet d’une Seleçao tournée vers l’avenir avec quelques idées en tête, notamment celle d’étouffer l’adversaire en installant un contre-pressing à la perte du ballon dans un schéma en 3-4-3, un concept de jeu dont CR7 est peu familier.

S’il a offert davantage de courses, et décroché pour offrir des solutions, initiant parfois le pressing contre le Luxembourg, la mobilité très relative de Cristiano Ronaldo pose forcément question. Peut-il, à 38 ans, trouver sa place dans ce nouveau cadre aux côtés d’une nouvelle génération qui s’impose dans les grands championnats (Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga portugaise) et pratique ce football, alors qu’il a lui-même choisi de s’exiler dans un championnat mineur, en Arabie Saoudite ? Relégué sur le banc par le prédécesseur de Robert Martinez pendant le Mondial au Qatar, Cristiano Ronaldo a-t-il retrouvé son statut d’avant Coupe du monde au sortir de ce premier rassemblement de l'année avec le Portugal ?

Quand Bruno Fernandes contredit Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo est très dévoué (...) c'est un joueur qui peut apporter de l'expérience, un symbole de l'équipe. Je ne regarde pas l'âge", a assuré Roberto Martinez après avoir dévoilé sa liste. L’attaquant d’Al-Nassr a soigné ses statistiques en sélection en inscrivant ses 121e et 122e buts en 198 sélections, et repoussé pour l’heure le débat sur son avenir. "Les décisions sportives concernant le football seront prises sur le terrain, expliquait Roberto Martinez la semaine passée, avant d’entamer la campagne de qualifications à l’Euro 2024. Ce n’est pas le moment de parler de titulaire ou non. C’est le moment de s’impliquer et d’aider l’équipe à s’améliorer."

"Cristiano est notre capitaine et dans tout nouveau cycle, il est important de pouvoir utiliser cette expérience", ajoutait le technicien catalan. On comprend à travers ces déclarations l’utilité pour un sélectionneur tout juste nommé de pouvoir compter sur un tel joueur pour servir de trait d’union entre les générations, le temps d'installer ses idées. La bouffée "d’air frais" évoquée par Cristiano Ronaldo à l’heure d’entamer un nouveau cycle a trouvé un prolongement sur le terrain la semaine dernière, même s’il faut relativiser la valeur des deux adversaires rencontrés jusqu’à maintenant. Seule la déclaration de Bruno Fernandes, contredisant le constat de son capitaine, est venue noircir le tableau idyllique de la situation dépeint par la presse portugaise.

"Non, il s'agit simplement d'un nouvel entraîneur avec de nouvelles idées. Il n'y a pas du tout d'air frais, a froidement estimé le joueur de Manchester United. C'est juste une période de transition. L'ambiance au sein de l'équipe nationale a toujours été bonne." Une déclaration qui dénote peut-être une divergence de vision, et tend à prouver que même au sein du vestiaire, la présence et le statut de Cristiano Ronaldo dans le onze de départ interrogent a minima. Même si Bruno Fernandes s'est défendu sur Instagram de toute velléité de révolte, reprochant aux médias portugais d'inventer une polémique là où il n'y en a pas. Assez peu commenté par la presse portugaise, la déclaration de Bruno Fernandes pourrait trouver un tout autre écho dans les mois qui viennent, en fonction de la tournure des prochains matches, assurément plus relevés. En attendant, Cristiano Ronaldo demeure incontournable, et c'est tout un pays qui s'en réjouit.