Portugal: "The sleeping Siuuuu", la nouvelle célébration de Ronaldo amuse les réseaux sociaux

Auteur d’un nouveau doublé face au Luxembourg (6-0) dimanche lors des qualifications de l’Euro 2024, l’attaquant du Portugal, Cristiano Ronaldo, a fêté son premier but avec une célébration un peu spéciale...

Qui a dit que Cristiano Ronaldo était fini ? A 38 ans, non seulement le quintuple Ballon d’or a décidé de poursuivre sa carrière internationale mais il porte toujours le Portugal. En deux matchs de qualifications pour l’Euro 2024, CR7 a signé deux doublés face à des adversaires très modestes, il faut en convenir : le Liechtenstein, surclassé 4-0, et le Luxembourg, écrasé 6-0 dimanche soir. Face aux Luxembourgeois, l’attaquant d’Al-Nassr a surpris ses supporters en célébrant son premier but, le 121e en 198 sélections, avec une célébration inhabituelle, mais pas tout à fait nouvelle.

"Le premier à réaliser deux célébrations en une"

Après avoir réalisé son célèbre "Siuuu", Cristiano Ronaldo s’est mis en pose "sieste" ou "sommeil", les deux mains sur la poitrine, les yeux mi-clos. Une position familière pour les fans de Manchester United qui ont déjà eu droit à cette célébration un peu spéciale. Il s'agit d'un clin d’œil à ses équipiers mancuniens en forme d’autodérision, cette pause étant celle de Ronaldo lorsqu’il dort pendant les voyages avec le groupe. Cette petite surprise n’a pas laissé insensibles ses fans qui ont laissé leurs impressions sur les réseaux sociaux : "The GOATnaldo celebration", "The sleeping Siuuuu", "Cristiano Ronaldo a mélangé ses deux célébrations", "Cette double célébration va conquérir le monde" ou encore "Ronaldo continue à battre des records, il est le premier à réaliser deux célébrations en une."