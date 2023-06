Écosse-Géorgie: Sagnol dénonce "la pression massive de l’UEFA" après un match joué sous le déluge

Le sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, s’en prend à l’UEFA après la décision d’arrêter le jeu puis de le reprendre une heure et demie plus tard, ce mardi, lors du déplacement en Écosse. Sa sélection s’est finalement inclinée (0-2).

Willy Sagnol et la Géorgie ne digèrent pas le début de match ce mardi soir à Hampden Park, où l'Écosse a marqué sur une pelouse gorgée d'eau. Quelques instants après le but de Callum McGregor, à la 6e minute de jeu, l'arbitre a stoppé la rencontre comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, pour permettre de dégager l’eau du terrain.

Alors que les visiteurs ont menacé de ne pas revenir sur la pelouse, le match a finalement repris après une heure et demie d'interruption. L’Écosse s'est imposé 2-0, au terme d'une rencontre achevée à 00h20. L’entraîneur français de la Géorgie Willy Sagnol fait part de sa colère, à l’issue de la défaite de son équipe.

"Avec Steve Clarke, nous avons convenus qu'il était impossible de jouer dans ces conditions"

"Nous avons commencé le match sous la pression massive de l'UEFA, s’est-il plaint, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Ils ne vous donnent pas d'explications, ce n'était pas facile pour nous et pour l'Écosse non plus".

"J'ai parlé avec Steve Clarke (l’entraîneur de l’Écosse) après la troisième minute du match et nous avons tous les deux convenus qu'il était impossible de jouer au football dans ces conditions, ajoute-t-il. Mais le fait que l'arbitre ait laissé le match se poursuivre jusqu'à ce que l'Écosse ait marqué le premier but a rendu la situation très difficile pour tout le monde".

"Fermez-la et faites ce qu'on vous dit de faire"

S’il assure que les Écossais "méritaient de gagner", il ne digère pas les consignes de l’instance européenne. "Tout le monde en avait assez de cette situation, conclut-il. Mais en gros, c'était 'fermez-la et faites ce qu'on vous dit de faire'. (…) C'était un manque de respect". La Géorgie (2e) compte 4 points après 4 journées, très loin de l'Écosse (12 pts), déjà toute proche du prochain Euro.