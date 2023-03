Euro 2024 (qualifications): blessé, Haaland forfait avec la Norvège

Blessé à l'aine, Erling Haaland doit déclarer forfait pour le rassemblement avec la Norvège, qui affronte l'Espagne et la Géorgie pour le début des qualifications pour l'Euro 2024.

Coupe dur pour la Norvège et inquiétude pour Manchester City. Attendu en sélection après une semaine exceptionnelle avec son club (quintuplé face à Leipzig en Ligue des champions et triplé contre Burnley en Cup), Erling Haaland doit déclarer forfait pour le premier rassemblement de l'année civile et a quitté Marbella pour retourner dans son club.

L'attaquant s'est plaint de douleurs à l'aine après le match contre Burnley. "On espérait que c'était seulement une gêne qui disparaitrait d'ici samedi, mais après des tests et des contrôles hier (lundi, ndlr), il est clair qu'il ne sera pas prêt pour les matches contre l'Espagne et la Géorgie", explique Ola Sand, le médecin de la sélection, dans un communiqué.

Il manquera le choc face à l'Espagne

La Norvège commence dans le groupe A de qualification de l'Euro 2024 par deux déplacements contre l'Espagne samedi à Malaga puis contre la Géorgie mardi à Batumi. Une nouvelle fois absente de la Coupe du monde, la sélection entraînée par Stale Solbakken devra donc faire sans son arme numéro un pour tenter de bien débuter les qualifications. "Nous allons continuer notre travail pour être parfaitement préparés pour samedi et mardi", a confié le sélectionneur norvégien.

L'absence d'Erling Haaland va peser lourd pour la Norvège, lui qui marche sur l'eau depuis son arrivée à Manchester City l'été dernier. En 37 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 42 fois (un quintuplé, six triplés, sept doublés). Un soulagement pour la défense espagnole et pour Luis de la Fuente, qui va effectuer ses débuts avec la Roja ce samedi.