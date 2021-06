Euro: sur quelle chaîne regarder le match d’ouverture Turquie-Italie

Les 24 meilleures nations européennes s’affrontent à partir de ce vendredi et jusqu’au 11 juillet prochain, lors de l’Euro 2020. La compétition débute avec un alléchant match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie, à 21h.

Enfin ! Après un report d’une année à cause de l’épidémie de coronavirus, l’Euro débute ce vendredi. Pendant un mois de compétition, les passionnés de foot vont s’en donner à cœur joie avec un total 51 rencontres. Histoire de lancer le tournoi de la plus belle des manières, rendez-vous ce vendredi soir. Après une cérémonie d’ouverture en direct depuis le Stadio Olimpico de Rome, le match entre l’Italie et la Turquie donnera le ton dans le groupe A.

Une affiche séduisante avec une Nazionale en reconquête face aux partenaires des Lillois Burak Yilmaz, Zeki Celik et Yusuf Yazici. Un duel à suivre à la télévision à partir de 21h sur TF1 et beIN Sports.

A la radio, RMC diffusera bien sûr l’intégralité des rencontres en direct, qui seront également à suivre sur le site et l'app de RMC Sport.

Un match piège pour l'Italie

Absente du Mondial 2018, l’Italie espère retrouver les sommets du football européen. Implacable lors des éliminatoires, la sélection dirigée par Roberto Mancini compte bien débuter son tournoi de la meilleure des manières devant les 15.000 spectateurs attendus ce vendredi au Stadio Olimpico. Mais attention, le chemin vers un deuxième sacre à l’Euro (après 1968) passe par un match piège contre la Turquie.

Les Bleus l’ont appris à leur dépens pendant les qualifications, l’équipe turque possède les qualités pour faire déjouer les meilleures formations du Vieux Continent. Avec le "Kral" Yilmaz à la pointe de l’attaque, la charnière transalpine composée des vétérans Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans) aura fort à faire pour protéger les buts d’un Gianluigi Donnarumma bien décidé à faire taire ses détracteurs après son départ de l’AC Milan.

