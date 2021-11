AS Roma: Mourinho fait son mea culpa avant de rejouer Bodo/Glimt

En conférence de presse avant d'affronter Bodø/Glimt, l'équipe norvégienne qui avait humilié l'AS Rome sur le score de 6-1 en Europa Conference League, José Mourinho est revenu sur les raisons de cette lourde défaite. L'entraîneur portugais a l'intention d'aligner un onze de départ bien meilleur.

Cette fois, il va aligner des titulaires. Deux semaines après l'humiliation 6-1 de l'AS Rome face à la modeste équipe norvégienne de Bodø/Glimt, José Mourinho retrouve ce même adversaire pour la 4e journée de l'Europa Conference League. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur portugais a admis avoir mal appréhendé le match aller, et a fait savoir qu'il alignerait une équipe bien plus compétitive sur la pelouse du stadio Olimpico.

"Nous nous sommes tous trompés au match aller, a-t-il d'abord déclaré mercredi. Ce n'est pas la faute d'un joueur en particulier. Nous avons perdu, en tant qu'équipe. Demain, nous voudrons gagner en équipe. Évidemment que ce nera sera pas la même équipe alignée. Évidemment".

"J'ai eu peur de tout, mais pas de prdre le match"

"J'ai eu peur avant le match, mais pas peur du match .J'ai eu peur de l'état du terrain, du froid, d'une éventuelle blessure, d'être fatigué. J'ai eu peur de tout, mais pas de perdre le match. Je me suis trompé, comme nous tous", a aussi dit José Mourinho, pour expliquer sa décision d'avoir aligné une équipe B lors du match en Norvège. "Demain, une équipe différente jouera", a-t-il ainsi confirmé.

Lors de la déroute à l'Aspmyra Stadion, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Tammy Abraham ou encore Jordan Veretout avaient été laissés sur le banc au coup d'envoi. À l'issue de la rencontre, le "Special One" avait fustigé le niveau des habituels remplaçants qui étaient titulaires pour l'occasion.

"Il y a une différence de qualité entre un groupe de joueurs et l'autre groupe, avait-il déploré. J’ai décidé de faire ces changements, je connaissais les limites de certains, je le savais mais je m’attendais à une meilleure réponse. Le point positif, c’est que plus personne ne me demandera pourquoi je joue tout le temps avec les mêmes joueurs".