Bâle-Nice: Dante assure que les Niçois n’ont pas été perturbés par l’affaire Galtier

Dante (39 ans), capitaine de Nice, assure que son équipe n’a pas été perturbée par l’affaire Galtier lors de son quart de finale aller de la Conférence League sur le terrain de Bâle (2-2), jeudi. "On joue pour la France", a confié le Brésilien.

Nice peut nourrir des regrets après son nul à Bâle (2-2), jeudi en quart de finale aller de la Conference League. Mais le scénario n’est pas dû au drôle de contexte dans lequel les Niçois ont disputé ce match en plein cœur de l’affaire Galtier. C’est ce qu’a assuré Dante, capitaine du Gym, à l’issue de la rencontre.

"Je n’ai pas trop suivi sincèrement"

"Sincèrement, on a fait le maximum pour rester 100% concentré sur le terrain, a déclaré le Brésilien. On joue très gros. Il ne faut pas oublier qu’on ne joue pas que pour Nice, on joue pour la France. On joue pour représenter un pays. Vu l’importance du match, il faut vraiment rester concentré sur ça."

Le joueur, qui a évolué sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, a fait en sorte ne pas trop en parler. "Moi, je n’ai pas trop suivi sincèrement, a-t-il assuré. Le club a déjà communiqué, j’ai une grosse responsabilité dans le club et dans l’équipe, c’est de la maintenir la plus concentrée possible sur l’essentiel. Notre quotidien, c’est le travail, l’abnégation, l’empathie. C’est ce que je veux transmettre constamment aux joueurs et je ne peux pas commencer à m’éparpiller avec autre chose."

Selon les informations de RMC Sport, les joueurs avaient reçu pour consigne de ne pas s’exprimer sur la grosse polémique qui touche l’ancien entraîneur du Gym depuis la révélation, dans l’After sur RMC, d’un mail authentifié de Julien Fournier, ancien directeur sportif du club, dans lequel celui-ci dénonce des propos racistes de Galtier auprès de Dave Brailsford, dirigeant d’Ineos. Didier Digard, l’entraîneur, ne s’est pas non plus exprimé, jeudi soir sur le sujet. Il l’avait déjà fait dans la semaine e en promettant que "la vérité arrivera".