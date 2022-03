OM: Mandanda devrait jouer en Europa Conference League jusqu’à la fin de la saison

En début de saison, Sampaoli avait affirmé qu’il ne pouvait pas garantir à Steve Mandanda une place de titulaire pour tous les matchs de Coupe de France et de Coupe d’Europe. Au regard de son discours en conférence de presse ce mercredi, il semble être désormais dans une logique différente et le gardien français devrait jouer l’Europa Conference League en cette fin de saison.

Steve Mandanda devrait jouer l’Europa Conference League jusqu’au terme de la saison. Ce mercredi, à la veille du 8e de finale retour entre Bâle et l’OM, Jorge Sampaoli a laissé entendre que le gardien international français allait devenir l’homme de la Coupe d’Europe, Pau Lopez restant le N°1 en championnat. Alors que le coach argentin avait affirmé en début de saison qu’il ne pouvait pas garantir à Mandanda une place de titulaire à chaque match de Coupe de France et de Coupe d’Europe, il semble désormais être dans une optique différente.

"Aucune compétition ne doit être prioritaire. À chaque fois que je dirige un match avec cette équipe, on a une obligation de gagner, a indiqué Sampaoli en conférence de presse. On a deux gardiens de but qui sont très performants, ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre. On est sur ce chemin-là. Demain, oui, Steve jouera sûrement, et au fil du temps il faudra que le niveau des deux joueurs soit toujours équitable car c’est bien pour leur forme et pour l’équipe."

Mandanda titulaire lors des quatre derniers matchs de Coupes d'Europe

Le discours de Sampaoli semble logique au regard des récentes compositions marseillaises sur la scène européenne. Mandanda a en effet joué les quatre dernières rencontres de l’OM en Coupes d’Europe. Titulaire lors du dernier match de groupe en Europa League contre le Lokomotiv Moscou, pour les deux matchs contre Qarabag en barrage d'Europa Conference League et enfin à l’occasion du match aller contre Bâle la semaine passée, Mandanda affiche un bilan presque parfait: quatre victoires en quatre matchs, pour seulement deux buts encaissés.

Ce mercredi, l’OM a par ailleurs communiqué le groupe sur lequel pourra compter Sampaoli jeudi au Parc Saint-Jacques. Dimitri Payet, suspendu, est absent, tout comme Alvaro Gonzalez, qui semble plus que jamais ne plus faire partie des plans du coach argentin.