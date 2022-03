Europa Conference League: l’OM s’en prend à Bâle pour la gestion des supporters

Marseille a publié un communiqué dénonçant la communication et la gestion du FC Bâle pour la venue des supporters marseillais en Suisse, jeudi (18h45) en 8e de finale retour de l'Europa Conference League.

Avant de se retrouver sur le terrain jeudi (18h45), l’OM et Bâle s’affrontent par communiqués interposés ces dernières heures. Le club français vient d’en publier un ce mardi pour dénoncer la communication du club suisse sur la gestion du déplacement des supporters dans le cadre du 8e de finale retour de l'Europa Conference League (sur RMC Sport). Après les affrontements ayant émaillé le match aller (victoire marseillaise 2-1), les autorités suisses avaient décidé d’interdire leur venue.

Mais le club suisse a annoncé, lundi, qu’il était prêt à ouvrir d’autres secteurs du Parc Saint-Jacques pour accueillir les fans marseillais. Cette situation inquiète l’OM, qui n’imagine pas que ses 1.500 supporters supposés faire le déplacement puissent être mélangés à d’autres spectateurs locaux, sans les conditions de sécurité d’un parcage classique.

L’OM a formalisé ses craintes dans un texte critiquant vertement la gestion de ce dossier par le FC Bâle. "L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse, indique le texte. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservée aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux."

L’OM veut un accueil en parcage et nulle part ailleurs

L’OM insiste pour que ses supporters soient reçus dans le parcage visiteurs et nulle part ailleurs. "Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe, poursuit le communiqué. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil."