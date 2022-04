Conference League: pourquoi l’OM jouera un 5 mai, malgré la loi sur le drame de Furiani

L’OM affrontera le club du Feyenoord Rotterdam en demi-finale de Conference League. 30 ans après le drame de Furiani et malgré une loi en France, Marseille recevra les Néerlandais au Vélodrome le 5 mai prochain lors du match retour.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté fin 2021 une loi afin de n’organiser aucun match professionnel de football le 5 mai en France. Une mesure prise afin de commémorer la catastrophe de Furiani et la mort de 18 personnes après l’effondrement d’une tribune lors de la demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l’OM en 1992. 30 ans après ce drame de triste mémoire, l’OM va pourtant jouer une autre demi-finale le 5 mai prochain, face au Feyenoord en Conference League.

La Coupe d’Europe pas concernée

Qualifié après sa belle victoire sur le terrain du PAOK en Grèce, le club marseillais disputera donc sa demi-finale européenne les 28 avril et 5 mai prochain. Après le match aller aux Pays-Bas, les partenaires de Payet tenteront donc de décrocher leur billet pour la finale lors d’un duel retour dans leur antre du Vélodrome.

La loi sur le 5 mai: "En hommage aux victimes du drame national survenu en marge de la rencontre de Coupe de France disputée au stade Armand-Cesari de Furiani le 5 mai 1992, aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n'est jouée à la date du 5 mai. Lors de toutes les rencontres ou manifestations sportives entre clubs amateurs et professionnels, à l'exclusion de celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa, organisées par la Fédération française de football, une minute de silence est observée. Tous les 5 mai, lors des matchs de football officiels des championnats amateurs, chaque joueur des deux équipes et les membres du corps arbitral portent un brassard noir."

Si la loi française interdit les rencontres de football le 5 mai en France, cela ne s’applique pas aux affiches européennes. Par conséquent, sauf décision spéciale de l’UEFA, la demi-finale retour de Conference League entre l’OM et Feyenoord se jouera 30 ans jour pour jour après le drame de Furiani.

Et ce, même si le club phocéen a été directement concerné par cette tragédie survenue en Corse en 1992. C’est dont bien lors d’un match forcément chargé en émotion pour le foot français que l’OM jouera sa place en finale de la Conference League contre le club de Rotterdam.