Conference League: une première bonne nouvelle pour l’indice UEFA de la France

L’élimination du Vitoria Guimaraes ce mercredi lors du troisième tour qualificatif de la Conference League fait directement les affaires de la France. Le Portugal compte désormais un club de moins engagé dans les compétitions européennes cette saison.

La cruelle élimination de l’AS Monaco au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions a fait mal à la Ligue 1. Seuls le PSG et l’OM défendront les couleurs de la France dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bonne nouvelle toutefois, les Monégasques de Philippe Clement ont été reversé en Ligue Europa et tenteront d’y faire bonne figure et ainsi de rapporter de précieux points pour l’indice UEFA tricolore.

Un mal pour bien alors que la France dispose encore de six qualifiés (sur six) sur la scène continentale. Malgré la sortie de route de l’ASM, la France a peut-être bénéficié d’un coup de pouce du destin ce mercredi avec l’élimination du Vitoria Guimaraes troisième tour qualificatif de la Conference League.

Guimaraes vainqueur mais éliminé

Battue à l’aller en Croatie par l’Hadjuk Split (1-3), l’équipe portugaise devait absolument l’emporter par deux buts d’écart afin de croire encore aux barrages de la C4. Mais le succès des Portugais (1-0) s’est avéré trop juste pour décrocher la qualification.

Un but rapide du Brésilien Anderson après seulement cinq minutes de jeu avait pourtant même redonné confiance aux locaux. Mais, en dépit d’une grosse domination (10 tirs et 54% de possession), le club lusitanien n’a jamais réussi à doubler la mise et a pris la porte.

Une grosse bataille à trois entre la France, les Pays-Bas et le Portugal

Avec cette élimination du Vitoria Guimaraes, qui n’est pas reversé dans une autre compétition, le Portugal perd donc l’un de ses représentant en Coupe d’Europe. Il ne reste donc plus que cinq équipes portugaises qualifiées, soit autant que les Pays-Bas.

Toujours cinquième à l’indice UEFA avec 49,997 points, la France reste devant le championnat néerlandais (6e avec 48, 100 pts) et la D1 portugais (7e avec 45,882 pts). Si l’écart entre les trois nations s’est réduit, la France garde la main mais va devoir batailler jusqu’au bout de la saison pour conserver son avantage.