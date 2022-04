Europa Conference League: le groupe de l’OM contre le Paok Salonique, avec une grande première

L’OM a communiqué le groupe retenu pour affronter le Paok Salonique ce jeudi en quart de finale aller d’Europa Conference League. Comme attendu, Arek Milik est bien absent, tandis que le jeune Yakine Said M’Madi va connaître sa grande première avec le groupe professionnel.

Les 20 Olympiens convoqués par Jorge Sampaoli pour affronter le Paok Salonique ce jeudi en quart de finale d’Europa Conference League (21h) sont connus. Ce mercredi soir, l’OM a communiqué le groupe des joueurs retenus pour défier l’équipe grecque au Vélodrome et, comme attendu, Arek Milik, blessé avec la Pologne lors de la dernière fenêtre internationale, est absent.

Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente (blessés) ainsi que Luan Peres (suspendu) ne figurent pas non plus dans le groupe. Concernant l’ailier américain, son forfait jusqu’à la fin de la saison a été annoncé ce mercredi en conférence de presse par Jorge Sampaoli. "C'est une blessure au cartilage qui a besoin d'une intervention. Il aura trois ou quatre semaines sans jouer après l'intervention", a confirmé le coach marseillais face aux journalistes.

Grande première pour Yakine Said M’Madi

Pour pallier ces absences, trois jeunes ont été convoqués par Jorge Sampaoli: Ugo Bertelli (milieu offensif), Aylan Benyahia (attaquant) et Yakine Said M’Madi (défenseur). Pour le dernier cité, qui vient de fêter ses 18 ans, il s’agit de sa grande première avec le groupe professionnel.

En conférence de presse, Sampaoli a par ailleurs indiqué que Steve Mandanda sera titulaire dans les buts. Le Français, dans le onze lors des cinq dernières rencontres européennes de l’OM, devrait jouer cette Europa Conference League jusqu’au bout.