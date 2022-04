Leicester-Roma: dominés, les Romains se contentent du nul chez les Foxes

Bien que dominé quasi toute la rencontre, la Roma a fait le strict minimum pour aller chercher le nul sur la pelouse de Leicester (1-1), en demi-finale aller de l'Europa Conference League, ce jeudi.

Tirana, théâtre de la finale de l'Europa Conference League le 25 mai prochain, est encore bien loin, surtout pour l'Olympique de Marseille, dominé par le Feyenoord Rotterdam (3-2). Dans l'autre demi-finale de la compétition, personne ne s'en est rapproché, puisque Leicester a été accroché par la Roma (1-1) à domicile. Dominés tout au long du match, les hommes de José Mourinho ont semblé se satisfaire de ce nul.

Dès le début de rencontre, les Foxes ont pris le rythme du match à leur compte, en monopolisant le ballon. Mais ils ont été cueillis à froid par les Romains, léthaux dès leur première offensive. Sur un service dans la profondeur idéal de Nikola Zalewski, c'est le capitaine Lorenzo Pellegrini (1-0, 15e) qui a ouvert le score, d'une frappe du gauche entre les jambes de Kasper Schmeichel.

Lookman en jambes

Si ce but a remis dans leur match les visiteurs, le gros des occasions a quand même été pour Leicester, même menés. Particulièrement remuant, Ademola Lookman a vu sa tentative contrée par Chris Smalling (29e), puis a alerté Rui Patricio d'une frappe cadrée (34e). Mais les Romains ont proposé un solide bloc défensif aux Anglais, conservant ainsi leur avantage à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, la dynamique a été la même: pendant un quart d'heure, les Romains n'ont jamais franchi la ligne médiane, acculés dans leur moitié de terrain par Leicester. Mais la domination des joueurs de Brendan Rogers a longtemps été stérile, jusqu'à l'entrée d'Harvey Barnes à l'heure de jeu, qui a dynamité le milieu. Logique et attendue, l'égalisation a alors fini par arriver, sur une action initiée par ce dernier: un centre repris par Gianluca Mancini dans son propre but (1-1, 67e).

Le verrou a tenu

Les Foxes n'ont pas levé le pied après leur but, continuant à pousser devant le but de Patricio jusqu'au bout, mais sans succès. Ils se sont surtout faits très peu sur un contre de la Louve emmené par Tammy Abraham, qui aurait pu offrir l'une des plus belles passes décisives de l'année à Sergio Oliveira avec une talonnade astucieuse, si Schmeichel n'avait pas été vigilant (80e).

Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, qui laissera forcément un goût amer aux Anglais, impuissants face au verrou proposé par Mourinho et n'ayant pas réussi à emballer la rencontre. Au retour, jeudi prochain, ils devraient se voir proposer la même équation, avec un nouveau paramètre à prendre en compte: le public bouillant dans les tribunes du Stadio Olimpico.