Ligue Europa Conférence: sanction... mais pas trop pour Osasuna, qui va tout même participer à la C4

Osasuna a écopé de 100.000 euros d’amende (et 5% de ses recettes liées à son parcours européen la saison prochaine) sur décision de l’UEFA. Initialement exclu pour un scandale de matchs truqués il y a près de dix ans, le club est autorisé à jouer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Avec une période probatoire de deux ans.

Osasuna va bel et bien pouvoir prendre part aux barrages de la Ligue Europa Conférence. Septième de Liga la saison dernière, le club espagnol avait initialement été exclu de la compétition européenne pour un scandale de matchs truqués datant d’il y a presque dix ans. Après le feu vert du Tribunal arbitral du sport (TAS) la semaine dernière, Osasuna a cette fois reçu la bénédiction de l’UEFA.

"L'UEFA impose au club une interdiction de participer aux compétitions européennes pendant un an, suspendue pour une période probatoire de deux ans, détaille Osasuna dans un communiqué. Pendant cette période, si le club ne fait pas appel aux tribunaux ordinaires, la sanction sera nulle et non avenue."

Concrètement, si Osasuna en reste là dans ce dossier, plus aucune menace de sanction sportive ne pèsera sur le club au moment de démarrer la saison 2025-2026. "Osasuna se conformera à la décision de la Commission d'appel de l'UEFA et ne fera pas appel", a d’ores et déjà annoncé le club.

100.000 euros d'amende

L’UEFA a cependant infligé une amende de 100.000 euros et récupérera 5 % des recettes qu’Osasuna pourrait percevoir dans la compétition européenne à partir de la phase de groupes, s'il y participe. À l’image de Lille, de la Fiorentina, de Francfort ou encore d’Aston Villa, Osasuna doit passer par les barrages pour accéder à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2023-2024. Le tirage au sort a lieu ce lundi 7 août.

Exclu pour un scandale de matchs truqués, le récent septième de Liga n'a eu de cesse de rappeler que les dirigeants impliqués en 2014 ont depuis quitté leurs fonctions. Surtout, le club insistait sur le fait qu'il s'était retourné contre eux devant la justice afin de montrer que cet incident concerne des individus et non le club. Des arguments qui ont finalement été entendus.