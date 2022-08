Ligue Europa Conference: Nice contre Tel-Aviv ou Thessalonique en barrages

L'OGC Nice défiera le Maccabi Tel-Aviv ou Thessalonique en barrages de Ligue Europa Conference les 18 et 25 août. Le tirage au sort a été effectué ce mardi. Les Aiglons peuvent s'estimer chanceux en évitant l'épouvantail Villarreal.

Le Gym ne connaît pas encore son futur adversaire en barrages de la Ligue Europa Conference, mais il sait désormais les noms des deux clubs qu'il est susceptible d'affronter. 5e de la dernière Ligue 1, Nice est en lice pour disputer une compétition européenne cette saison, à condition de venir à bout du Maccabi Tel-Aviv ou de Thessalonique à l'issue des deux matchs aller-retour prévus les 18 et 25 août prochains. Le tirage au sort a été réalisé ce mardi par l’UEFA depuis son siège de Nyon.

Nice échappe à l'ogre Villarreal, pas à un déplacement périlleux en Israël ou en Grèce

Et les hommes de Lucien Favre ont probablement poussé un ouf de soulagement lorsqu'ils ont vu leurs potentiels adversaires. Car cela voulait surtout dire qu'ils étaient passés à côté de l'épouvantail que tout le monde voulait éviter : Villarreal, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions.

Pour autant, les Aiglons, qui viennent d'enregistrer lundi les renforts d'Alexis Beka Beka et d'Aaron Ramsey, sont loin d'avoir déjà match gagné. S'ils auront l'avantage du terrain, le match retour se jouant à l'Allianz Riviera, le déplacement en Israël ou en Grèce s'annonce périlleux. Le Maccabi Tel-Aviv et Thessalonique s'affrontent jeudi 4 août (19 heures) et jeudi 11 août (20 heures) afin de déterminer lequel des deux clubs affrontera l'OGC Nice.

Gageons que ces deux matchs de qualification supplémentaires, au coeur de l'été, ne les aideront pas à trouver le rythme nécessaire pour faire déjouer Andy Delort et consorts. Ceux-ci sont attendus dimanche (13 heures) pour le début de la nouvelle saison de Ligue 1 contre Toulouse.