Nice-Bâle: "l’un des pires résultats d’une équipe française en Europe ", le coup de gueule de Riolo

Daniel Riolo, journaliste RMC Sport, a fustigé la prestation de Nice, éliminé par le FC Bâle en quart de finale de la Conference League, jeudi soir dans l’After Foot.

La France n’a plus aucun représentant en Coupe d’Europe après l’élimination de Nice en quart de finale de la Conference League, jeudi face à Bâle (1-2, a.p.). Une prestation sévèrement critiquée par Daniel Riolo ; journaliste RMC Sport, dans l’After Foot.

"Bâle, c’est une équipe en carton, défonce-les!"

"J’ai senti un Nice très fébrile, confie-t-il. Le but n’a été qu’un leurre du seul joueur qui a beaucoup de caractère dans cette équipe, Laborde. En début de match, Nice a mis un semblant de pressing mais les pieds étaient très fébriles. Si on parle de la compo de départ avec cinq joueurs derrière… Donnez-moi le nombre de joueurs de ballon dans cette équipe. Mettre des sacoches du défenseur vers l’attaquant, ce n’est pas du football ça. Vous avez vu Nice en maitrise dans ce match? Mais ils ne faisaient rien. Tu n’as pas à maîtriser Bâle, tu as à défoncer Bâle. Bâle, c’est une équipe en carton, défonce-les! Ils ont zéro occasion."

Invité à donner ses trois points à retenir de la rencontre au début de l’émission, Daniel Riolo détaille les dessous d’une faillite, selon son ressenti. "Nice a échoué mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement, énumère-t-il. Je pense que c’est à ranger dans les pires résultats d’une équipe française dans les Coupe d’Europe. C’est affligeant, lamentable. Je n’aurais même pas assez d’adjectifs pour qualifier ce que j’ai vu ce soir face à un adversaire aussi faible."

"Ça s’inscrit dans la nullité du football français cette année, qu’on a vu beau en championnat pendant quatre mois mais force est de reconnaître qu’on s’est emballé pour rien parce qu’on va reculer au niveau européen à l’indice UEFA, ça va nous faire très mal."

Daniel Riolo se montre aussi sévère avec Didier Digard, entraîneur de Nice qu’il n’imagine pas rester sur le banc à l’issue de la saison après avoir pris la tête de l’équipe première début janvier en remplacement de Lucien Favre.

"Digard n’est pas un bon entraîneur"

"Quand il est arrivé, il y a eu un choc psychologique et je ne voulais pas beaucoup me prononcer à son sujet parce que je voulais attendre pour être sûr que ce ne soit pas des résultats obtenus parce qu’il y avait une sorte d’osmose entre les joueurs et l’entraîneur. Aujourd’hui, je peux dire que Digard doit encore apprendre son métier. Digard n’est pas un bon entraîneur, ce n’est pas quelqu’un qui doit continuer l’aventure avec Nice. Je pense qu’Ineos ne continuera pas avec lui. Ce n’est pas une équipe qu’il a construite, il a mis onze mecs sur le terrain qui ont produit un résultat catastrophique. Tout le monde l’a trouvé très sympathique parce qu’il a un hoodie et qu’il s’habille jeune. (…) Nice devrait passer à autre chose pour la saison prochaine et je pense qu’ils vont passer à autre chose."