Nice-Bâle: récit d'un imbroglio autour du déplacement des supporters suisses

Les supporters du FC Bâle ont finalement été interdits de déplacement sur arrêté ministériel ce mardi, avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Nice. Une décision qui va à l'encontre des mesures prises précedemment par la préfecture des Alpes Maritimes et qui complique le déplacement des Suisses.

"J'adore qu'un plan se déroule sans accroc." Celui-là, a quand même connu quelques accrocs. En quelques heures, un plan élaboré en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de la rencontre Nice-Bâle, a été balayé par la publication d'un arrêté ministériel. Ce genre de publication, au dernier moment, est très courant en Ligue 1 ou en Ligue 2, moins sur la scène européenne. Et même si la publicité a été effectuée hier via les réseaux sociaux du maire de Nice, c'est tard dans la nuit que la publication de l'arrêté s'est produite sur le site Legifrance. Un véritable casse-tête pour les fans en provenance de Suisse.

1 500 supporters suisses étaient attendus

Depuis plusieurs jours, tout était prévu, entre 4 et 5 Unités de forces mobiles (UFM) devaient être déployées à Nice le soir de la rencontre, des policiers locaux, des membres de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) et plus de 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera pour accueillir les 1500 supporters suisses. Sauf que, depuis le début de l'organisation de cette rencontre, la volonté était ailleurs. Une volonté d'interdire le déplacement des fans de Bâle sur la Côte d'Azur ce jeudi soir.

C'est en ce sens que le Préfet des Alpes Maritimes, Bernard Gonzalez, a demandé au ministère de l'Intérieur d'élaborer un arrêté d'interdiction de déplacement des supporters suisses. C'était vendredi dernier, seulement quelques heures après le match aller qui s'était parfaitement déroulé de l'autre côté des Alpes. Une volonté affichée par les élus locaux, en premier le maire de Nice, Christian Estrosi qui réclame cette interdiction depuis plusieurs semaines.

"On a encore des problèmes en France pour accueillir des supporters"

Ce jeudi soir à Nice, 30 000 supporters des Aiglons vont prendre place dans les travées du stade. Le parcage visiteur sera lui fermé pour cette rencontre. Pourtant, la préparation de cette rencontre de C4 était bonne, avec une parfaite organisation entre l'ensemble des parties prenantes. Certains membres de ces réunions avaient même envie de montrer que Nice pouvait organiser "proprement" des rencontres, après les incidents du match de Cologne il y a quelques mois.

Ce dispositif était "dimensionné" et "adapté" à cette rencontre avec 1500 fans bâlois, confie une source policière. Avant d'ajouter: "La gestion de ce dossier montre bien qu'on a encore des problèmes en France pour accueillir des supporters. Même au plus fort des tensions avec le match Marseille-Francfort les supporters adverses étaient présents."

Des policiers mobilisés ailleurs

Plus surprenant, dans cet arrêté publié dans la nuit, le ministère de l'Intérieur affirme que les forces de l'ordre seront fortement mobilisées sur d'autres missions. Les policiers "seront particulièrement mobilisés par la sécurisation du mouvement social contre la réforme des retraites prévu le 20 avril à Nice", affirme le ministère de l'Intérieur... sauf que le dispositif était prévu pour cette rencontre et la manifestation du 20 avril était annoncée depuis plusieurs jours. Cet encadrement des fans du FC Bâle était même validé par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Enfin, l'arrêté parle d'une interdiction de déplacement "le jeudi 20 avril 2023 de zéro heure à minuit", alors qu'un bon nombre de fans avaient l'intention de se déplacer dès ce mercredi afin de ralier Nice. Des policiers appelés en renfort pour cette rencontre ne se rendront pas à Nice aujourd'hui et demain. Certains seront redéployés sur d'autres missions. Reste maintenant à connaître la position de l'UEFA sur cette décision.