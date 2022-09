Nice-Cologne: des enquêtes ouvertes par la justice sur les violences

Le parquet de Nice a ouvert trois cadres d’enquête après les graves incidents survenus en marge de la rencontre d’Europa Conference League entre les Aiglons et Cologne, jeudi soir. De son côté, la ville de Nice estime pour l'heure à 35.000 euros les dégâts causés par le cortège allemand.

Après le chaos, l’heure des investigations. Ce vendredi, le paquet de Nice a annoncé avoir ouvert des enquêtes à la suite des graves incidents survenus en marge de la rencontre d’Europa Conference League entre les Aiglons et Cologne, jeudi soir.

Trois cadres d'enquête ont été ouverts: un premier pour dégradations en réunion sur la boutique officielle du club de l'OGC Nice, un deuxième pour violences en réunion aux abords du stade et un troisième pour violences en réunion au sein de l'enceinte sportive, introductions et jets de fumigènes et dégradations en réunion commises à l'intérieur du stade de l'Allianz Riviera. Ces enquêtes sont confiées à la sûreté départementale de Nice.

35.000 euros de dégâts selon la mairie

Par ailleurs, les dégâts causés par le cortège de supporters de Cologne s'élève, selon la Mairie de Nice, à 25.000 euros sur la ville et 10.000 euros sur les stations tramway. Un nouveau bilan doit être fait dans la journée de vendredi par la ville.

Au lendemain des incidents, aucune interpellation n’a pour l’instant eu lieu. "Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des enquêtes seront diligentées avec notamment un travail d'analyse de la vidéo" pour identifier les supporters responsables, a indiqué vendredi à l'AFP le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme.