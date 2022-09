"Hooligans" avant Nice-Cologne: "le dispositif était suffisant" estime Gérald Darmanin

Présent à Lyon pour échanger avec le maire Grégory Doucet, Gérald Darmanin a réagi au lendemain des incidents avant la rencontre entre Nice et Cologne. Le ministre de l'Intérieur assure que le dispositif de sécurité était suffisant.

Le football français s'est à nouveau heurté à de graves incidents ce jeudi, lors de la rencontre de Ligue Europa Conference entre Nice et Cologne à l'Allianz Riviera. Au total, 32 personnes ont été blessées. Parmi elles, un supporter venu de la tribune du FC Cologne a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de cinq mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital n'était plus engagé, selon le dernier point de la préfecture.

Présent à Lyon pour rencontrer le maire Grégory Doucet, Gérald Darmanin a réagi au lendemain des incidents avant la rencontre entre Nice et Cologne. Le ministre de l'Intérieur assure que le dispositif de sécurité était "suffisant". "Le préfet avait à sa main jusqu'à sept unités de forces mobiles. Les incidents, tout à fait dramatiques, se sont déroulés dans le stade. Je ne peux que saluer le travail des policiers, qui sont intervenus dans des conditions difficiles. Le match a tout de même pu se tenir. L'après-match a pu se tenir dans les meilleures conditions possibles", a confié le ministre de l'Intérieur.

Un lourd passif dans les tribunes des stades en France

Ces nouveaux incidents à l'Allianz Riviera s'ajoutent à la longue liste des sombres évènements qui se sont déroulés depuis la saison dernière. "Nous devons mettre fin aux violences dans les stades. La ministre des Sports a eu l'occasion de s'exprimer sur ce point. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cela. Il y a quelques semaines, à Saint-Étienne, les choses ont été aussi difficiles, a rappelé Gérald Darmanin. Toute l'année dernière il y a eu des violences extrêmement fortes dans le monde du football. La LFP et la FFF ont pris des mesures que je veux saluer. Il faut que nous continuons à le faire parce qu'on voit bien que le sport, le foot en particulier, est une fête gâchée par des gens qui utilisent la violence au lieu de regarder un match de football."

Après la colère de Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué de la zone Sud unité SGP Police-FO, qui pointait notamment du doigt la préfecture, le ministre de l'Intérieur a tenu à "saluer le travail" du préfet de la République. "J'ai demandé un rapport au préfet pour en tirer les conclusions pour les prochains matchs à enjeux. Le match a pu se dérouler dans des conditions, les meilleures, avec des incidents extrêmement regrettables et de nombreux blessés."

Le parquet de Nice a ouvert trois cadres d'enquête pour dégradations en réunion sur la boutique officielle du club de l'OGC Nice, violences en réunion aux abords du stade, violences en réunion au sein de l'enceinte sportive, introductions et jets de fumigènes et dégradations en réunion commises à l'intérieur du stade de l'Allianz Riviera. Ces enquêtes sont confiées à la sûreté départementale de Nice.