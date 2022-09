Nice-Cologne: la rencontre devrait finalement être maintenue, coup d'envoi annoncé à 19h40

D'abord jugée incertaine, la rencontre entre l'OGC Nice et Cologne devrait avoir lieu. Selon les informations de RMC Sport, l'UEFA poussait pour que la rencontre ne soit pas reportée, alors que le préfet des Alpes-Maritimes et les Niçois le souhaitaient pas. L'instance européenne craint des incidents plus importants en cas d'annulation du match.

Ce qui devait être un bel évènement sportif est devenu un triste spectacle pour le football. Quelques minutes avant le début de la rencontre d'Europa Conference League entre Nice et Cologne, de violents affrontements ont eu lieu dans les tribunes de l'Allianz Riviera. La rencontre était alors fortement menacée

Mais l'UEFA souhaitait qu'elle ait bel et bien lieu. Ce que ne souhaitait pas le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que le club niçois. Après une discussion entre toutes les parties, il a finalement été décidé que la partie se jouera. Le coup d'envoi a même été programmé à 19h40. L'UEFA craint qu'un report du match entraîne des débordements plus importants.

Un supporter de Cologne "en urgence absolue"

Conséquence de ces affrontements, un supporter de Cologne qui a fait une chute de 5 mètres dans le stade est en "urgence absolue", comme annoncé par la préfecture. Afin d'apaiser les tensions entre les "fans", les forces de l'ordre ont utlisé du gaz lacrymogène pour séparer les acteurs. Des joueurs, notamment Dante et Jonas Hector, ont tenté de faire entendre raison aux supporters.

Bien avant que les supporters rentrent dans le stade, plusieurs signes annonçaient que l'ambiance allait être chaude. La boutique de l'OGC Nice ayant même été vandalisée.