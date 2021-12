OM: Balerdi veut gagner la Conference League

Leonardo Balerdi, défenseur de l’OM, ambitionne de remporter la Conference League que Marseille disputera après avoir assuré la troisième place de son groupe en Ligue Europa.

L’OM a sauvé les meubles en Coupe d’Europe. Eliminé de la course à la qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa depuis deux semaines, Marseille a assuré sa troisième place du groupe qui lui permet d’être reversé en Conference League. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés face au Lokomotiv Moscou (1-0), jeudi grâce à un d’Arkadiusz Milik (35e). Ils veulent désormais aller loin dans cette nouvelle compétition.

"Gagner cette compétition, par respect pour le club et les supporters"

"On a fait un bon match, a déclaré Leonardo Balerdi, défenseur argentin, à l’issue de la rencontre. La première période a été meilleure que la deuxième. On est contents, on voulait s'imposer et se qualifier, c'est ce qu'on a fait. On doit jouer pour gagner tout ce qui se présente à nous. Donc on doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters, même si on espérait surtout continuer en Ligue Europa."

Son entraîneur s’est aussi réjoui de cette qualification qui lui tenait à cœur après une phase de groupe frustrante achevée avec une victoire, quatre matchs nuls et une défaite. "On a été supérieurs, comme on l'avait déjà été à Moscou et dans presque tous les matches de Ligue Europa, a confié l’Argentin à l’issue de la rencontre. Mais ça nous arrive aussi en championnat de gagner de peu alors qu'on est supérieurs. On doit beaucoup s'améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement. On y travaille. Il y a des périodes d'inefficacité. On a besoin de plus de buts. On doit retrouver tranquillité et efficacité dans ces moments où on domine nettement."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Conference League et la Ligue Europa



"On ne peut faire que travailler, que ce soit individuellement ou collectivement, a-t-il poursuivi. On a besoin de l'efficacité de Milik. Son but nous a fait du bien. C'est un joueur international, qui a apporté beaucoup au club, on a toujours confiance en lui et ce but va lui faire du bien. En février, on jouera une nouvelle compétition avec de très bonnes équipes. C'est important de s'être qualifiés pour représenter le club de la meilleure des manières."