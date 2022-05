OM-Feyenoord: le club marseillais appelle à la vigilance avant la réception de Feyenoord

Comme indiqué mardi par RMC Sport, plusieurs centaines de supporters néerlandais devraient venir sans billets pour la demi-finale retour de Conference League entre l'OM et Feyenoord. La préfecture a pris des dispositions pour éviter que les incidents survenus lors de la réception du PAOK Salonique ne se répètent.

Marseille veut éviter le remake du PAOK. A 24h de recevoir le Feyenoord Rotterdam pour le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille annonce via un communiqué que "1500 supporters néerlandais, non détenteurs de billets, sont attendus ce jeudi 5 mai à l’Orange Vélodrome" et a donc appelé à la vigilance.

La mise en garde du club phocéen fait écho aux incidents intervenus début avril lors de la réception du PAOK à l’occasion des quarts de finale. Des groupes de supporters grecs avaient bravé l’interdiction de la préfecture en sillonnant la ville. Des Marseillais avaient alors suivi le cortège avant que des échauffourées n’éclatent devant l’hôtel des supporters du PAOK. Des sympathisants du l’AEK Athènes (rival historique du PAOK), également présents dans la cité phocéenne, avaient pris part aux affrontements.

En attendant l’arrivée des supporters néerlandais à Marseille, la préfecture a renforcé les restrictions en interdisant "la présence des supporters du Feyenoord Rotterdam ou se comportant comme tel, en centre-ville où aux abords du stade.” Le club marseillais ajoute qu’il “serait donc dangereux pour les néerlandais de voyager en dehors de l’encadrement prévu par le club de Feyenoord".

Aucun billet ne sera vendu aux abords du Vélodrome

Outre la sécurité, le club insiste sur le fait que tous les billets pour la rencontre avaient trouvé preneur et qu’aucune place ne sera vendue aux abords du Vélodrome. Le club a également indiqué qu’il sera “particulièrement vigilant sur la vente au marché noir”.

Défaits à Rotterdam au match aller (3-2), les Marseillais devront renverser la vapeur pour s’offrir une nouvelle finale européenne après celle de la Ligue Europa en 2018. Côté Néerlandais, 3200 fans sont attendus au Vélodrome pour pousser Feyernoord vers une finale européenne, 20 ans après la dernière.