OM: "Je suis très moyen", Saliba lucide sur son niveau de jeu

À la veille de la réception du FC Bâle en 8e de finale aller de Conference League, le défenseur central de l’OM William Saliba a avoué ce mercredi devant la presse une baisse de son niveau de jeu depuis le match contre l’OL (1-2).

William Saliba fait son mea culpa. Le défenseur central de l’OM, dont le niveau est critiqué depuis plusieurs semaines, a reconnu en conférence être "très moyen", à la veille du 8e de finale aller de Conference League contre le FC Bâle au Vélodrome. Selon lui, sa méforme remonte au match rejoué à Lyon (1-2), le 1er février dernier.

"Je suis un jeune joueur mais ce n'est pas une excuse"

"Depuis le début du mois de février, je suis très moyen, lâche-t-il ce mercredi en conférence de presse. Il ne faut pas se cacher. Je sais que je dois travailler, je suis un jeune joueur mais ce n’est pas une excuse. Je vais tout donner pour revenir à mon bon niveau". Le joueur prêté par Arsenal fêtera ses 22 ans dans quelques semaines. Depuis le début de saison, il a disputé 27 des 28 premières journées de Ligue 1 en intégralité.

En fin de contrat au terme de la saison, Saliba n’en dit pas plus sur son avenir, s’estimant "très heureux à Marseille". "On va s’asseoir en fin de saison", a-t-il simplement concédé. L’ancien stéphanois reste par ailleurs convaincu que son équipe se relèvera après des résultats décevants: "On a passé un mois de février difficile. On a mal commencé le mois de mars. Mais on va vite retrouver le goût de la victoire et surtout le beau jeu qu’on avait en début de saison."