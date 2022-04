PAOK-OM: Milik déclare encore forfait au sein d'un groupe très restreint

Arkadiusz Milik n'a pas été jugé apte à disputer la rencontre de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique, ce jeudi (21h). L'attaquant polonais ne figure pas dans le groupe de l'OM.

L’Olympique de Marseille sera orphelin de son attaquant polonais, Arkadiusz Milik, ce jeudi (21h) en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, face au PAOK. Touché à la cuisse depuis la dernière trêve internationale, l’avant-centre a manqué tous les matchs de son club ces quinze derniers jours.

Pas encore suffisamment remis de sa blessure, Milik n’a pas participé à l’entraînement collectif ce mercredi et ne sera pas du voyage avec le reste du groupe demain. Un coup dur pour le club phocéen, qui a bien besoin de son attaquant, l’un des plus prolifiques en Europe sur l’année civile, avec un total de douze buts, toutes compétitions confondues.

Un court avantage pour l'OM

L’OM est déjà bien touché par les absences et a dévoilé un groupe très restreint. Tom Moustier (défenseur) fête sa première. Pour rappel, Alvaro (écarté), Leonardo Balerdi et Konrad De La Fuente (blessés à l’épaule et au genou) ne devraient plus apparaître dans l'effectif cette saison. Boubacar Kamara, Gerson et Bamba Dieng sont suspendus, à l’instar de Jorge Sampaoli.

L'OM se déplace en Grèce avec un court avantage acquis au match aller (2-1) dans un contexte très tendu. Des incidents entre supporters des deux équipes avaient terni la rencontre, et les deux clubs s'étaient mutuellement accusés d'être responsables.

Sur le plan sportif, Marseille semble un cran au-dessus, mais cette rencontre dans le bouillant stade Toumba a tout du piège pour les Olympiens. Une élimination en quart serait d'autant plus dommage que les Marseillais sont la seule équipe à avoir gagné la manche aller, parmi les favorites.