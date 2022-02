Qarabag-OM: la vidéo de Payet pour faire taire les critiques sur la vie de groupe

Après la qualification tranquille acquise sur le terrain de Qarabag en barrage retour de Ligue Europa Conference (3-0, 3-1 à l’aller), Dimitri Payet a publié une vidéo montrant la joie du groupe marseillais dans le car. Le maître à jouer de l’OM souhaite ainsi éteindre la polémique... qu’il avait lui-même allumée avec sa déclaration sur les "têtes à dégonfler".

Une victoire et ça repart. Quatre jours après avoir vécu une grosse déconvenue au Vélodrome contre Clermont en Ligue 1 (défaite 2-0 dimanche), l’Olympique de Marseille s’est remis la tête à l’endroit ce jeudi soir en barrage retour de Ligue Europa Conference contre Qarabag. Victorieux 3-1 au match aller la semaine passée, les Phocéens l’ont largement emporté à Bakou (3-0).

Plongés dans le doute à cause de résultats en dents de scie (trois défaites sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues avant cette rencontre), les Marseillais repartent de l’avant avec ce huitième de finale européen qui se profile. Alors, après la qualification, l’occasion de faire taire les critiques sur les tensions en interne était trop belle pour Dimitri Payet.

"Bande organisée" à fond dans les oreilles

“Des tensions dans le groupe ?”, s’interroge l’international français en postant sur Instagram une vidéo de scène de joie dans le car marseillais. Sur les images, au son de l’incontournable “Bande organisée”, on entend les Phocéens pousser la chansonnette et célébrer la victoire. Au premier plan, on voit même un joueur - très vraisemblablement Mattéo Guendouzi - déchaîné dans l’allée centrale du bus.

L'ambiance dans le car de l'OM © Capture d'écran Instagram

Payet souhaite ainsi éteindre la polémique qu’il avait lui-même allumée avec sa déclaration à la sortie du match contre Clermont. "Ce qu’il nous a manqué? De l’humilité, je pense”, avait lâché le joueur de 34 ans sur Amazon Prime Video. "Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."

À la veille du match contre Qarabag, Boubacar Kamara avait confirmé à RMC Sport qu'il y avait eu une petite mise au point. "Tout a été dit après le match. On a discuté dans le vestiaire, avec les cadres, Payet, Mandanda. On a parlé.” Les échanges ont sans aucun doute été beaucoup moins tendus dans les vestiaires du Tofiq Béhramov Stadium de Bakou.