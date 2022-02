Qarabag-OM: une ambiance aux airs de traquenard pour les Marseillais

L’OM affronte le club de Qarabag ce jeudi à Bakou lors du match retour des barrages d’Europa Conference League. Vainqueur à l’aller (3-1), le groupe dirigé par Jorge Sampaoli doit se méfier de cette ambiance bouillante dans la capitale azérie, où la rencontre fleure bon le piège.

L’expression est généralement réservée à la Coupe de France, mais il y a un côté "traquenard" dans ce déplacement de l’OM à Bakou pour le match retour des barrages de l’Europa Conference League ce jeudi (18h45). Petit stade, mais un maximum d’enthousiasme chez les supporters du Qarabag FK, l’une des fiertés du pays.

Le club représente à la base la ville d’Agdam, située dans la région du Qarabag, mais la cité est devenue une ville fantôme depuis le conflit qui a opposé l’Azerbaïdjan à l’Arménie dans cette région.

Un stade atypique de Bakou

Le club azéri évolue donc dans la capitale du pays. Le stade Tofiq Béhramov, du nom d’un arbitre célèbre de l’époque soviétique (il est l’arbitre de touche ayant accordé le but litigieux de l’Angleterre en finale de la coupe du monde 1966), est atypique: piste d’athlétisme, statues de l’époque, petites tours esprit forteresse et vieille ville de Baku. Le décor est clairement soviétique. Le stade a d’ailleurs été construit après la Seconde Guerre Mondiale par des prisonniers allemands, et s’appelait auparavant stade Staline... puis stade Lénine;

Le stade Tofiq Béhramov de Bakou accueille Qarabag-OM en Conference League © DR RMC Sport

180 supporters de l’OM pour 20.000 Azéris

Environ 20.000 personnes sont attendues. Un vent glacial également. Les premiers prix pour une place: 5 manats, soit 2,50 euros. Beaucoup de supporters azéris n’ont pas beaucoup apprécié l’image de drapeaux arméniens brandis au stade Vélodrome et l’accueil pour l’OM devrait être assez chaud. 180 supporters marseillais, qui devaient présenter visa, pass vaccinal et test PCR, sont arrivés tôt ce jeudi matin dans un avion affrété avec l’aide du club.

Les joueurs et le staff du Qarabag FK, fiers du visage offensif montré au Vélodrome, ont promis ces dernières heures qu’ils n’allaient sûrement pas changer leur philosophie de jeu. Tout pour l’attaque… dans un soir qu’ils jugent comme l’un des matchs les plus importants de l’histoire du club, pour tenter de remonter le 3-1 de l’aller.