Qarabag-OM: Mandanda et Payet titulaires, pas Milik

Après sa victoire à l'aller (3-1) il y a une semaine au Vélodrome, l'OM doit confirmer ce jeudi à Bakou contre Qarabag (18h45) en barrage retour de l’Europa Conference League. Dimitri Payet est titulaire pour ce déplacement, contrairement à Arkadiusz Milik.

Faux-pas interdit pour l’OM. Après leur victoire 3-1 à l’aller au Vélodrome, au terme d’un match mal maîtrisé, les hommes de Jorge Sampaoli ont rendez-vous ce jeudi à Bakou (18h45) pour leur barrage retour d’Europa Conference League contre Qarabag. Ce match, qualificatif pour les huitièmes de finale de C4, tombe pour les Marseillais dans une période compliquée sur le plan des résultats, avec notamment une défaite contre Clermont (2-0) le week-end dernier en championnat.

Payet titulaire, pas Milik

Après cet échec, Dimitri Payet a même parlé publiquement de "têtes à dégonfler". Valentin Rongier et Pau Lopez ont, eux, évoqué des soucis dans "l’attitude" ou dans "la mentalité". "C’était été un non-match mais on a bien parlé. Il faut repartir de l'avant et gagner. Ça arrive comme dans toutes les équipes. On ne pensait pas perdre et cette défaite nous a fait mal. Les cadres ont parlé, il le fallait. Il fallait tout remettre à zéro", a prévenu Boubacar Kamara, qui sera titulaire devant la défense pour ce match retour à Bakou. Il sera épaulé par Mattéo Guendouzi et Pape Gueye.

En attaque, on retrouvera Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Payet. Pas d’Arkadiusz Milik dans le onze de départ. Comme à l’aller, Steve Mandanda est préféré dans les buts à Pau Lopez pour ce déplacement aux airs de traquenard. L'ambiance s'annonce bouillante dans la capitale azérie.

La composition de Qarabag : Gugeshashvili - Vesovic, Medvedev, Medina, Bayramov - Garayev, Andrade, Ozobic - Kady, Wadji, Zoubir

Remplaçants : Balayev, Ramazanov, Almeida, Mustafazade, Leandro Andrade, Ibrahimli, Gurbanli, Hüseynov, Jafarguliyev, Hüseynov, Sheydaev, Akmedzade

La composition de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Gueye, Kamara, Guendouzi - Dieng, Bakambu, Payet

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Milik, Ünder, De la Fuente, Kolasinac, Lirola