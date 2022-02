Qarabag-OM: Sampaoli met en garde ses joueurs sur le manque de régularité

Trois jours après être tombé de haut au Vélodrome contre Clermont en Ligue 1 (0-2) et à la veille du match à Qarabag pour le barrage retour d'Europa Conference League, Jorge Sampaoli a confié à RMC Sport être inquiet du manque de régularité affiché par ses joueurs. Ce mercredi, le coach de l’OM a souhaité envoyer un message mobilisateur en vue du "sprint final" de cette saison 2021-2022.

L’avantage des matchs européens en milieu de semaine, c’est qu’ils permettent de ne pas gamberger. Quelques jours après la grosse déconvenue vécue au Vélodrome contre Clermont en Ligue 1 (0-2, 25e journée), l’OM retrouve le terrain dès ce jeudi à 18h45 avec un long déplacement sur la pelouse de Qarabag, en Azerbaïdjan. Si les Marseillais abordent ce barrage retour de Ligue Europa en position plutôt favorable après leur victoire 3-1 au match aller, ils nagent cependant en plein doute avec des résultats en dents de scie.

Depuis le début du mois de février, l’OM s’est incliné contre Lyon (2-1 en match retard de la 14e journée) puis Nice (4-1 en quart de finale de la Coupe de France), est péniblement venu à bout de Metz (24e journée de Ligue 1) et a donc subi la loi des Clermontois. Seule copie convaincante rendue par les Marseillais: la victoire 5-2 contre Angers à la maison pour le compte de la 23e journée de championnat.

Sampaoli: "Ce manque de régularité, il va vite falloir le régler"

Une irrégularité chronique qui secoue quelque peu le vestiaire olympien… et qui n’a pas échappé à Jorge Sampaoli. "Aujourd'hui, dans cette profession de footballeur, les matchs s’enchaînent et on doit avoir un rendement permanent. Certains l’assument mieux que d’autres", a estimé le technicien argentin au micro de RMC Sport à la veille du match contre Qarabag. "Cette équipe est jeune et elle a parfois plus de difficultés à contrôler le jeu comme on l’a fait au début."

Sampaoli poursuit : "Je reconnais que ce manque de régularité, il va vite falloir le régler si on veut être à la hauteur de nos ambitions dans le sprint final, aussi bien en championnat que dans les autres compétitions. Car la concurrence est rude et ce ne sera pas facile. (...) Demain, il faudra avoir plus de contrôle pour se procurer plus d’occasions et ne pas laisser échapper ce match. Le métier de footballeur exige d’avoir un bon rendement à chaque fois."

Dimanche soir, après la défaite contre Clermont, Dimitri Payet avait tiré la sonnette d’alarme sur le niveau des Phocéens. "Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage", avait lâché le maître à jouer de l’OM devant les caméras de Prime Video. A RMC Sport, Boubacar Kamara a confirmé qu'il y avait eu une petite mise au point. "Tout a été dit après le match. On a discuté dans le vestiaire, avec les cadres, Payet, Mandanda. On a parlé. On sait ce qu’on doit faire et j’espère que ça commencera demain."