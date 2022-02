Barça: comment ça se passe dans le vestiaire blaugrana pour Dembélé

Ousmane Dembélé est en froid avec sa direction après son refus de prolonger au Barça. Mais l’ailier français dispose encore de soutiens et d’amis dans le vestiaire catalan où il reste à la disposition de son entraîneur.

Libre en juin prochain, Ousmane Dembélé refuse toujours de prolonger au Barça et se rapproche petit à petit d’un départ estival. Mais d’ici-là, Xavi Hernandez continue de compter sur lui et l’entraîneur catalan l’a fait rentrer en fin de match, ce dimanche lors du derby contre l’Espanyol (2-2).

Outre le "soutien" du technicien, qui a choisi de l’utiliser d’ici la fin de saison malgré les demandes de Mateu Alemany et du président Laporta, Ousmane Dembélé n’est pas isolé au sein de l’effectif professionnel selon les informations du quotidien Sport. Au contraire, le champion du monde tricolore dispose de plusieurs amis et appuis dans le groupe.

Dembélé concentré sur le sportif et correct dans son attitude

Invité à prolonger ou à quitter le Barça lors du mercato hivernal, Ousmane Dembélé a refusé les deux options et devrait donc bien aller au bout de son contrat avec le club blaugrana. Bonne nouvelle pour le Français, Xavi continue de donner la priorité au sportif et ne veut pas se passer d’un joueur comme lui en raison de sa capacité à être décisif quand il est sur le terrain.

Malgré le conflit et les négociations compliquées entre son entourage et la direction catalane, "Dembouz" se concentre uniquement sur le terrain et sa vie avec le reste de l’équipe pour la fin de saison en Liga et en Ligue Europa.

"Il arrive, il s’entraîne comme n’importe qui et passe assez inaperçu", ont expliqué en substance des sources proches du vestiaire pour le journal local. Assez discret dans son comportement depuis son arrivé à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’a pas changé d’attitude malgré les tensions autour de sa non-prolongation.

Dembélé et le clan des francophones

L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver a constitué une excellente nouvelle pour Ousmane Dembélé. Ancien partenaire du Gabonais au Borussia Dortmund, l’ailier de 24 ans s’est fait une joie de retrouver l’un de ses amis à Barcelone.

Les autres joueurs français ou francophones du vestiaire blaugrana continuent de soutenir l’international tricolore aux 27 sélections. Parmi eux, Ousmane Dembélé s’entend très bien avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti, eux aussi dans le dur cette saison en Catalogne.

Enfin, le milieu offensif formé à Rennes entretient une bonne relation avec les jeunes du groupe avec lesquels il aime plaisanter même si un proche de l’effectif confirme à Sport qu’il "est parfois difficile de faire des blagues sur lui" malgré le sourire qu’affiche souvent le Français.

Entré lors du derby barcelonais disputé ce week-end sur la pelouse de l’Espanyol, Ousmane Dembélé va désormais devoir faire face au public du Camp Nou. Avec de belles performances, le Français parviendra peut-être à se faire pardonner sa situation difficile vis-à-vis du club. En attendant, il garde le sourire et reste impliqué.