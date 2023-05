FC Séville-AS Roma: "Mes joueurs savent si je reste ou non", le jeu de Mourinho autour de son avenir

L'AS Roma dispute ce mercredi (21h) la finale de la Ligue Europa contre Séville, un match qui pourrait être le dernier de José Mourinho sur le banc du club. En conférence de presse, le Portugais, évoqué au PSG, a entretenu le suspense.

Son avenir? Personne ne le connaîtra avant le terme de la saison, laquelle peut se terminer par un sacre en Ligue Europa pour l'AS Roma. Une victoire en finale contre le FC Séville, ce mercredi (21h), enverrait directement la formation italienne en phase de groupes de la Ligue des champions. Or, une qualification pour la l'édition 2023-2024 de la plus prestigieuse compétition européenne aurait forcément de l’importance au moment de faire un choix de fin de saison. En attendant, José Mourinho, de nouveau courtisé, fait tout pour entretenir le suspense jusqu’au bout.

"J’ai parlé à mes deux capitaines, ils m'ont posé une question similaire à la tienne. Je leur ai répondu de façon objective. Ils n’ont pas à en parler, c’est entre les joueurs et moi. Mais ils savent ce que je pense. La situation est différente de celle avec l’Inter (en 2010). A l’Inter, je n’avais pas encore signé de contrat avec le Real Madrid, mais nous étions déjà d’accord sur tout. Mais à l’heure actuelle, j’ai zéro contact avec d’autres clubs. Donc la situation est totalement différente. Tout cela ne m’intéresse pas."

"S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé"

Après avoir été évoqué pour reprendre la sélection du Portugal ou celle du Brésil, José Mourinho est cité du côté du Paris Saint-Germain. Selon les informations de RMC Sport, José Mourinho figure en bonne place sur la short-list des entraîneurs choisis pour remplacer Christophe Galtier, dont le départ à venir ne fait presque plus aucun doute. Selon ce que nous avons pu apprendre, Luis Campos a échangé avec l’agent de José Mourinho sur une éventuelle arrivée du coach lusitanien cet été.

José Mourinho est d’ailleurs intéressé par cette opportunité même s’il maintient en public qu’il n’a pour l’instant jamais parlé avec le club de la capitale. "S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé", a-t-il ironisé en conférence de presse au début du mois de mai. José Mourinho a l’occasion ce mercredi d’ajouter un sixième titre européen à son palmarès, après ses deux Ligues des champions, ses deux Ligues Europa et la Ligue Europa Conférence gagnée avec l’AS Roma l’an passé.