Francfort-Glasgow Rangers: sur quelle chaîne suivre la finale de la Ligue Europa

L'Eintracht Francfort défie les Glasgow Rangers en finale de la Ligue Europa ce mercredi (21h) au stadeRamon Sanchez-Pizjuan de Séville.

Qui de Francfort ou des Rangers succédera à l’Atlético au palmarès de la Ligue Europa ? Vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1980, le club allemand est en quête d’une résurrection européenne, dix ans après leur liquidation judiciaire et la rétrogradation en quatrième division. Quant aux Rangers, ils n’ont plus rien gagné sur la scène continentale depuis cinquante ans et la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1972. Qu'elle soit de 50 ou de 42 ans, mercredi à Séville, une longue disette de gloire européenne va prendre fin et offrira un sésame pour la phase de groupes de la prestigieuse Ligue des champions la saison prochaine.

Plus de 80.000 fans écossais et 50.000 fans allemands sont attendues à Séville, qui s’attend à voir débarquer près de 150.000 supporters pour ce match qui sera diffusé en France sur W9 et Canal+ Sport. James Tavernier, capitaine des Rangers, a assuré mardi en conférence de presse d'avant-match que son équipe a envie "d'écrire l'histoire". Arrivés lundi en Andalousie, les Ecossais ont eu le temps de s'habituer aux températures caniculaires qui s'abattent sur Séville : "C'est différent de Glasgow, c’est sûr", a plaisanté le technicien néerlandais Giovanni van Bronckhorst , mardi en conférence de presse d'avant-match.

L'odyssée de l'Eintracht

"On est allé se balader, on va se préparer ce soir avec un dernier entraînement un peu plus tard pour s'habituer à la chaleur. On sera prêt", a-t-il promis, ajoutant qu'"une finale n'est belle que si on la gagne". "On a tous envie d'écrire l'histoire, de ramener la coupe à la maison", a insisté son défenseur Tavernier. "Concentrés mais sereins" selon leur entraîneur Oliver Glasner, les joueurs de l'Eintracht Francfort s'apprêtent eux à jouer un "match gigantesque". Outre l'exploit historique face au Barça, éliminé en quart de finale au Camp Nou, l'Eintracht a signé une odyssée remplie de rebondissements pour se hisser jusqu'en finale.

Les "Aigles" ont marqué un but à la dernière seconde pour l'emporter à Anvers en septembre. Au Pirée en novembre, ils ont récidivé pour assurer la première place du groupe contre l'Olympiakos. Et au retour contre le Betis Séville, ils ont égalisé à la 120e minute pour valider leur ticket vers les quarts. Côté écossais, la route vers Séville a été parsemée de succès majuscules. Les "Gers" ont notamment éliminé Dortmund (4-2, 2-2) et Leipzig (0-1, 3-1 après prolongation), deux équipes habituées de la C1 qui ont terminé loin devant Francfort (11e) en Bundesliga.