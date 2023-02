Le Barça en grosse galère financière après son élimination en Ligue Europa

Déjà artificiellement dopés par l’activation de plusieurs leviers économiques l’été dernier, les comptes barcelonais vont considérablement souffrir après l’élimination du Barça de toute compétition européenne. Osé puisque conditionné à sa réussite sportive, le pari catalan n’aura pas fonctionné.

Une défaite qui coûte cher. Très cher même, puisque l’élimination du Barça en barrages de Ligue Europa suppose un sacré manque à gagner pour les finances catalanes, déjà bien mal-en-point. Selon les calculs du quotidien madrilène AS, "l’élimination en Ligue Europa ouvre un autre fossé économique pour le club, qui avait budgété 20,2 millions d'euros de revenus" via la scène européenne cette saison.

Un gros camouflet puisque le club catalan avait levé de nombreux leviers économiques l’été dernier pour se relancer – vente d'une grosse partie de ses actifs de droits TV et de licence merchandising –, et attirer des joueurs de haut niveau capables de faire performer le club sur la lucrative scène européenne. Un coup de poker raté, qui ne devrait pas être sans conséquences.

"Le Barça a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas, et il n'a toujours pas réussi à atteindre la Ligue des champions ou la Ligue Europa, rappelle le journaliste Marcos López dans l’émission "El Larguero" sur la Cadena SER. Une équipe est grande quand elle gère ces petits détails." Malgré une dette nette affichée au 30 juin 2022 à 608 millions d'euros, le club avait tout de même recruté pour 158 millions d’euros l’été dernier (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Torre).

Des manques à gagner abyssaux

En étant éjectés de la Ligue des champions en novembre dernier, les Blaugrana ont "perdu la possibilité de gagner jusqu’à 52,7 millions d’euros", rapporte AS. Dans le détail: 9,9 millions pour être en huitièmes de finale, 10,6 en quarts, 12,5 en demies, 15,5 en finale et 4,5 millions de plus pour gagner la compétition. Une manne loin d'être négligeable pour le club, qui disposait tout de même de la possibilité de limiter la casse en étant reversé en C3.

Mais les Blaugranas ne sont pas parvenus à franchir le premier obstacle sur leur route, et quittent une seconde compétition européenne par la petite porte. En échouant dès les barrages, les Barcelonais ont également "perdu la possibilité de gagner 14,4 millions en cas de victoire en Ligue Europa", détaille AS. Le Barça aurait encaissé 1,2 million pour être en huitièmes, 1,8 million pour les quarts, 2,8 millions pour les demies, 4,6 millions pour la finale et 4 de plus pour être champion. Des millions partis en fumée à Old Trafford.