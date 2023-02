Ligue Europa: de belles affiches pour les clubs anglais, un Roma-Real Sociedad alléchant... Le tirage complet des 8es

En l'absence de clubs français, le tirage des 8es de finale de la Ligue Europa s'est soldé par plusieurs belles affiches, notamment pour les clubs anglais, puisque Manchester United affrontera le Real Betis et Arsenal jouera face au Sporting Portugal.

Des tirages faciles pour les tombeurs des clubs français

De leurs côtés, les clubs français peuvent nourrir des regrets. Les trois clubs tombeurs du Stade rennais, du FC Nantes et de l'AS Monaco ont obtenu des tirages assez accessibles. La Juventus par exemple affrontera le SC Fribourg, tandis que le Bayer Leverkusen recevra au match aller le club hongrois du Ferencvaros. Le Shakhtar Donetsk lui hérite de Feyenoord.

D'autres affiches plus attrayantes laissent présager de beaux matchs. L'AS Rome recevra par exemple la Real Sociedad, actuel 3e de Liga et qui avait fini premier de son groupe devant Manchester United lors des phases de poules. Arsenal de son côté ira à Lisbonne pour affronter le Sporting Club de Portugal, tombeur de Midtjylland au tour précédent (victoire 4-0 scores cumulés).

Un inédit Manchester United-Real Betis

Mais l'affiche qui devrait faire vibrer la plupart des supporters voit Manchester United, qui s'est qualifié aux dépends du FC Barcelone lors des barrages (victoire 4-3 scores cumulés), recevoir le Real Betis de Nabil Fekir. Les hommes de Manuel Pellegrini avaient fini premier de leur groupe devant l'AS Rome lors des phases de poules. Ces dernières saisons, les Red Devils ont affronté de nombreux clubs espagnols en Coupe d'Europe: Grenade, la Real Sociedad, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Villarreal et le Séville FC. Mais ils n'avaient encore jamais affronté le Real Betis en compétition officielle.

Le tirage complet :

FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Séville FC-Fenerbahçe

Juventus-SC Fribourg

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Club de Portugal-Arsenal FC

Manchester United-Real Betis

AS Roma-Real Sociedad

Shakhtar Donetsk-Feyenoord