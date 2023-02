Rennes, Monaco, les Bleus au Mondial... Le foot français et les tirs au but, une histoire compliquée

Le Stade Rennais et l’AS Monaco ont été éliminés ce jeudi dès les barrages de la Ligue Europa après deux séances de tirs au but. A l’image des Bretons et Monégasques, cet exercice ne réussit pas vraiment aux clubs de Ligue 1 ou aux Bleus dans le passé récent.

Après le rêve brisé de Nantes contre la Juventus (0-3), la Ligue 1 a perdu ses deux autres représentants en Ligue Europa ce jeudi. Malgré le soutien de leur public, Rennes a été éliminé par le Shakhtar Donetsk et Monaco s’est fait sortir par le Bayer Leverkusen. Pour les Bretons comme pour les Monégasques, la séance de tirs au but a été fatale à leurs ambitions européennes.

"Les tirs au but c’est une loterie donc je ne veux même pas en parler. Mais c’est dur à avaler, a pesté Bruno Genesio après l’élimination rennaise. […] Oui, oui c’est un exercice technique c’est vrai mais lorsque vous arrivez au bout de 120 minutes de jeu avec la pression pour se qualifier. Ce n’est plus uniquement un exercice technique."

Peu de réussite pour les clubs de L1

Visiblement cette "loterie" et ce "pile ou face" comme l’a également désigné le technicien breton après l’élimination ne tourne pas spécialement en faveur des clubs de Ligue 1.

C’est bien simple, toutes compétitions européennes confondues, les clubs de première division française restent sur cinq défaites lors des tirs au but sur les huit dernières séances jouées. En venant à bout du Besiktas à Istanbul en avril 2017 lors des quarts de Ligue Europa, l’OL est le dernier club de l’élite à s’être qualifié après les tirs au but.

2022-2023: Rennes éliminé en barrages de Ligue Europa par le Shakhtar Donetsk (3-3 sur les deux matchs puis 4 tab à 5)

2022-2023: Monaco éliminé en barrages de Ligue Europa par le Bayer Leverkusen (5-5 sur les deux matchs puis 3 tab à 5)

2020-2021: Reims éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa par le Fehérvar (0-0, 1 tab à 4)

2015-2016: OL qualifié lors quarts de finale de Ligue Europa contre Besiktas (3-3 sur les deux matchs puis 7 tab à 6)

2014-2015: Saint-Etienne qualifié lors barrages qualificatifs pour la Ligue Europa contre Karabükspor (2-2 sur les deux matchs puis 4 tab à 3)

2011-2012: OL éliminé lors des huitièmes de Ligue des champions par APOEL Nicosie (1-1 sur les deux matchs puis 3 tab à 4).

2010-2011: Montpellier éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa par Gyor (1-1 sur les deux matchs puis 3 tab à 4)

2008-2009: OM qualifié pour les huitièmes de Coupe de l’UEFA contre Twente (1-1 sur les deux matchs puis 7 tab à 6).

Deux finales perdues et aucune victoire depuis 1998 pour les Bleus

Le manque de réussite des clubs de Ligue 1 sur la scène européenne a pu coûter cher. Mais c’est encore pire pour l’équipe de France. Les Bleus n’ont pas réussi à gagner une séance de tirs au but depuis le quart de finale du Mondial 1998 contre l’Italie.

Certes, la sélection tricolore arrive rarement à ce stade d’une rencontre mais les récents échecs ont fait terriblement mal.

Outre l’élimination contre la Suisse dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021 (3-3, 4 tab à 5) sur la parade de Yann Sommer devant Kylian Mbappé, la France a perdu deux finales à la Coupe du monde dans cet exercice.

En 2006 contre l’Italie (1-1, 4 tab à 5) et en décembre dernier au Mondial 2022 contre l’Argentine de Lionel Messi et Emiliano Martinez (3-3, 4 tab 2). Après la défaite au Qatar, Didier Deschamps avait comme Bruno Genesio ce jeudi, parlé de "loterie" lors des tirs au but. Problème, depuis 1998, les adversaires des Bleus ont marqué toutes leurs tentatives contre les gardiens français.