Ligue Europa: Mourinho chambre la Juventus et la Lazio après la qualification de la Roma

L’AS Rome s’est qualifiée pour les quarts de finale de Ligue Europa après le nul décroché jeudi sur le terrain de la Real Sociedad (0-0, 2-0 en cumulé). Jose Mourinho en a profité pour se payer la Juventus, qualifiée mais reversée de Ligue des champions, et surtout la Lazio éliminée en Conference League.

Une victoire et une qualification à la Mourinho. Après la victoire décrochée à l’aller à domicile (2-0), l’AS Roma a fait le dos rond ce jeudi sur le terrain de la Real Sociedad. Malmenée par l’équipe basque, la Roma a arraché le nul (0-0) et la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Il n’en fallait pas plus pour voir Jose Mourinho balancer des piques à ses rivaux. Interrogé après la rencontre sur le fait de rester en course sur scène continentale…le 'Special One' a répondu par une pirouette dont il a le secret.

"J'avais aussi préparé une réaction en cas d'élimination aujourd'hui. Je vous aurais dit: 'C'est mieux pour nous, concentrons-nous sur la Serie A', a plaisanté le coach lusitanien. Mais je suis content d'accéder aux quarts de finale, même si l'accumulation de matchs sera difficile."

>> Real Sociedad-AS Rome (0-0)

"L’UEFA va devoir dépenser de l’argent"

Tenant du titre et premier vainqueur de la C4 avec la Roma, Jose Mourinho n’a pas manqué l’occasion de se moquer du club laziale, éliminé par Alkmaar en Conference League, alors que les deux clubs romains continuent de lutter pour rester sur le podium de la Serie A.

"[Ce sera donc plus simple pour la Lazio désormais?] C'est sûr, c'est mieux pour la Lazio. L'UEFA va devoir dépenser de l'argent pour déplacer le trophée, a encore estimé l’ancien de Chelsea ou de l’Inter avec un petit sourire moqueur. Il aurait pu rester à Rome. Peut-être qu'il ira à Florence."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir le meilleur de la Ligue Europa et de la Conference League

Mourinho se paye la Juve

Interrogé ensuite sur la suite de la saison en Ligue Europa et sur la renaissance du football italien, le fantasque technicien portugais a envoyé une balle perdue à la Juventus. Non sans oublier que l’Italie avait encore de nombreux représentants dans les différentes compétitions européennes.

"Il y a trois équipes italiennes en quarts de finale de Ligue des champions. C'est le pays qui a le plus de représentants. La Juventus et nous sommes en quarts de finale de l'Europa League. Mais selon moi la Juventus ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue Europa, a lâché Jose Mourinho. J'ai peut-être tort, mais je pense que quand vous êtes éliminé d'une compétition, vous êtes éliminé. Mais nous sommes là avec la Juventus. La Fiorentina est l'énorme favorite en Conference League. Et ça, c'est génial."