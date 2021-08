Ligue Europa: les pires et meilleurs tirages pour l’OM, l’OL, Monaco

L’UEFA procède ce vendredi au tirage au sort des groupes de la Ligue Europa en direct de Istanbul. Marseille, Lyon et Monaco vont ainsi découvrir leurs adversaires et espèrent hériter de rivaux à leur portée. Idem pour Rennes, seul club français engagé en Conference League, dont l’avenir sera fixé dans la foulée.

A qui le tour? Le PSG et Lille ont bénéficié d’adversaires plus ou moins abordables en vue des poules de la Ligue des champions. Le club francilien est tombé sur du lourd avec Manchester City, Leipzig et Bruges dans le groupe A. Champions de France en titre, les Nordistes auront un coup à jouer face au FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg dans la poule G.

Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

Un tirage à leur portée, voilà ce que les équipes tricolores engagées en Ligue Europa et en Conference League espèrent. En C3, l’OM, l’OL et Monaco connaîtront leurs rivaux à partir de 12h (à suivre en direct sur le site et l’app RMC Sport). Pour ce qui est de Rennes et de la nouvelle compétition de l’UEFA, il faudra attendre 13h30 pour savoir quelles formations défieront le club breton.

Lyon et Monaco parmi les favoris?

Habitués de la Ligue des champions et des compétitions européennes, l’OL et l’ASM se trouvent dans le chapeau 1. Une place parmi les meilleures équipes de la Ligue Europa qui pourrait leur offrir un tirage plus abordables pendant la phase de poule. Quoique, la présence de Leicester dans le deuxième pot constitue l’épouvantail dont personne ne souhaite hériter.

Dans le chapeau 3, les Espagnols de la Real Sociedad et du Betis Séville ont de quoi faire peur mais risquent de se faire prendre en contre. Enfin dans le pot 4, les stambouliotes de Galatasaray ou les Danois de Midtjylland semblent être les clubs dont il ne vaudrait mieux pas croiser la route. Mais avec de la chance, les deux clubs de L1 affronteraient des adversaires plus abordables comme Genk (chapeau 2) ou le Sparta Prague (chapeau 3) ou l’une des formations plus faibles sur le papier dans le pot 4 avec Bröndby et le Sturm Graz.

Pire tirage pour Lyon et Monaco: Leicester - Real Sociedad - Galatasaray.

Meilleur tirage pour Lyon et Monaco: Genk - Sparta Prague - Bröndby.

Marseille doit une revanche au Vélodrome

Piteusement éliminé de la Ligue des champions la saison passée, l’OM se retrouve cette année dans le troisième chapeau en Ligue Europa. Si Naples sera l’équipe à éviter pour les joueurs de Jorge Sampaoli, le Dinamo Zagreb s’apparente au meilleur adversaire possible dans le chapeau 1. Pour ce qui est du pot 2, les Phocéens ne souhaiteront pas tomber sur Leicester mais voudraient probablement lutter contre Genk malgré la présence du serial buteur nigérian Paul Onuachu (35 buts en 41 matchs en 2020-2021).

Pire tirage pour Marseille: Naples - Leicester - Galatasaray.

Meilleur tirage pour Marseille: Dinamo Zagreb - Genk - Bröndby.

Rennes, un joli coup à jouer en Conference League

Premier club français de l’histoire à jouer la Conference League, le Stade Rennais possède de sacrés arguments à faire valoir. Qualifiés sans trembler face à Rosenborg, les joueurs de Bruno Genesio font partie des équipes ambitieuses de la nouvelle compétition lancée par l’UEFA. Présent dans le chapeau 2, le club breton voudra éviter les Anglais de Tottenham, surtout avec la participation de Harry Kane, ou l’AS Rome de José Mourinho.

Dans le pot 3, l’Union Berlin a de quoi inquiéter. Les Danois de Randers, éliminés de justesse de Ligue Europa par Galatasaray, pourraient constituer le piège du chapeau 4. Le reste des adversaires engagés pourraient bien offrir de longs voyages à travers l’Europe aux partenaires de Jérémy Doku même si, sur le papier Rennes sera favori. Notamment du côté d’Almaty au Kazakhstan ou à Murska Sobota en Slovénie pour y affronter Mura.

Pire tirage pour Rennes: Tottenham - Union Berlin - Randers.

Meilleur tirage pour Rennes: LASK - Almaty - Mura.

>> La Conference League est à suivre sur RMC Sport