Ligue Europa: la grosse performance de Nantes, qui accroche la Juve et peut croire à l'exploit

Avec du courage, de l'audace et de la réussite, le FC Nantes ramène un nul de son déplacement à Turin en barrage aller de la Ligue Europa (1-1). Les Canaris auront toutes leurs chances devant leur public jeudi prochain.

Antoine Kombouaré le savait, il y avait le risque de "prendre une belle fessée" face à un monument du football européen. Mais il n’y a pas eu de raclée. Ni même de défaite. Emmenés par un grand Alban Lafont, la bénédiction de ses montants et beaucoup de courage, ses joueurs ont réussi à repartir de Turin avec un match nul (1-1) assez inespéré au coup d'envoi. Un résultat qui offre un fol espoir de qualification aux Nantais en vue du match retour, prévu dès jeudi prochain, avec une Beaujoire à guichets fermés déjà prête à pousser ses hommes.

Revivez Juve-Nantes (1-1)

Le contre éclair des Nantais

A Turin, les Nantais ont d’abord cru vivre une soirée cauchemar. Privés du soutien de la Brigade Loire, refoulée à l’entrée du stade, ils ont craqué après seulement 13 minutes sur un joli mouvement collectif, avec une ouverture lumineuse d’Angel Di Maria, une remise parfaite de Federico Chiesa et une conclusion tranquille de Dusan Vlahovic. Un but précoce qui aurait pu faire très, très mal aux Canaris, alignés dans un système particulièrement défensif pour justement tenter de tenir le plus longtemps possible. Menés rapidement, les Nantais auraient pu plonger.

Mais à défaut de briller balle au pied, ils se sont peu à peu rassurés en résistant mieux à la pression turinoise. Avec un Lafont impérial. Que ce soit devant Di Maria (2e, 28e, 48e), pour éviter un fâcheux csc d’Andrei Girotto (31e), ou repousser un coup franc puissant de Leandro Paredes (45e), l’ancien de la Fiorentina a brillé, accompagné en plus par un brin de réussite. Il a d’abord vu la barre et son poteau gauche repousser une tentative en force de Chiesa (62e), puis Di Maria écraser une lourde frappe sur sa transversale (65e). Deux moments chauds survenus juste après l’égalisation nantaise. Car oui, ce FCN jusque-là inoffensif est parvenu à tromper la vigilance de Wojciech Szczesny sur une de ses rares occasions.

Sur un contre éclair, Mostafa Mohamed s’est appliqué pour trouver Ludovic Blas. Le numéro 10 a profité de la glissade de Bremer, avant de conclure du gauche plein de sang-froid (60e). Dans la foulée, la Juve a donc poussé fort. Sans parvenir à faire plier une nouvelle fois une défense commandée avec brio par Nicolas Pallois, mais qui a bien failli nourrir de gros regrets. Au bout du temps additionnel, une main de Fabien Centonze dans la surface aurait pu offrir un penalty aux locaux. Mais en revoyant l'action au VAR, l'arbitre a finalement signalé une faute de Bremer. Pour le plus grand soulagement des Nantais.

Seule équipe française encore en lice sur trois tableaux, entre C3, L1 et Coupe de France, le FCN peut continuer à rêver. Même face à un adversaire qui a fait de la Ligue Europa un vrai objectif, car un titre lui offrirait un billet pour la prochaine Ligue des champions et lui ferait un peu oublier une saison galère (pénalité de 15 points en Serie A, enquête de justice pour des fraudes présumées). Kombouaré, lui, peut simplement regretter que la règle du but à l'extérieur n'existe plus...