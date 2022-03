Ligue Europa: le meilleur et le pire tirage pour l'OL en quart de finale

Lyon représente la dernière chance française de briller en Ligue Europa cette saison. Qualifié pour les quarts de finale, le club rhodanien va connaître ce vendredi son prochain adversaire. Et si le Barça fait office d’ogre dans la compétition, les Gones de Peter Bosz font partie de ceux qui ont un coup à jouer.

Un peu moins de deux ans après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions en 2020, l’OL rêve d’en faire autant cette saison en Ligue Europa. Dernier club de Ligue 1 encore engagé dans la compétition, le groupe rhodanien peut nourrir de beaux espoirs avant les quarts de finale disputés les 7 et 14 avril.

Solidement qualifiés contre Porto au tour précédent (1-0, 1-1), les Gones vont connaître le nom de leur prochain adversaire ce vendredi lors du tirage au sort effectué à partir de 13h30 au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse (à suivre en direct sur RMC Sport 1).

Les huit qualifiés pour les quarts de la Ligue Europa: Rangers (ECO), Braga (POR), Lyon (FRA), Atalanta (ITA), West Ham (ANG), Barcelone (ESP), Leipzig (ALL), Eintracht Francfort (ALL).

Barcelone, le géant à éviter?

Relancé en Liga depuis l’arrivée de Xavi, le Barça s’est fait peur contre Galatasaray lors des huitièmes mais a fini par l’emporter à Istanbul (0-0, 2-1). Avec des joueurs de retour au premier plan comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé et Ferran Torres, le club blaugrana a de quoi mettre en danger les meilleures formations européennes. Sans surprise, l’équipe catalane est le pire tirage potentiel pour Lyon au prochain tour de la Ligue Europa. Et cela, même si la défense catalane a parfois laissé à désirer.

Dans les clubs que les Lyonnais voudront probablement éviter lors des quarts on retrouve aussi la flamboyante Atalanta et son collectif bien rôdé ou encore Leipzig et son très en forme Christopher Nkunku. Quoique, le club allemand reste un bon souvenir pour l’OL. Lors de son épopée en 2019-2020, Lyon n’avait pas perdu face au RBL pendant les poules de la Ligue des champions (2-2, 2-0).

Francfort, tout du bon tirage

Tombeur de Monaco au tour précédent (2-0, 1-1), Braga pourrait prendre des allures de piège si Lyon venait à les affronter avec un trop plein de confiance. Le club portugais figurerait parmi les tirages abordables pour l’OL de Peter Bosz. Mais deux adversaires potentiels permettraient à l’équipe chère au président Aulas de nourrir de beaux espoirs de qualification: Francfort et les Rangers.

Seulement neuvième de Bundesliga, Francfort devrait constituer la meilleure opportunité lyonnaise pour rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa. Septième meilleure attaque d’Allemagne et seulement dixième meilleure défense, l’Eintracht connait un exercice compliqué outre-Rhin. Qualifié dans la douleur au bout de la prolongation face au Betis Séville de Nabil Fekir (2-1, 1-1 ap), Francfort ne possède pas non plus de véritable star dans son effectif où l’on trouve notamment Kevin Trapp et l’attaquant colombien Rafael Borré, meilleur buteur de l’équipe avec seulement 8 buts en 35 apparitions cette saison.

Francfort n’est pas le seul bon tirage pour l’OL sur le papier. Rival de Lyon pendant les poules, les Rangers n’avaient gagné aucun des deux matchs et avaient même perdu à Glasgow. Néanmoins, la formation écossaise a bien évolué depuis le début de saison. Steven Gerrard est parti et a laissé sa place d’entraîneur Giovanni van Bronckhorst.

Sous la houlette du Néerlandais, les Rangers ont éliminé le Borussia Dortmund (sans Haaland) avant de se qualifier aux dépens de l’Etoile Rouge (3-0, 1-2) malgré une défaite ce jeudi à Belgrade. Gare surtout à l’état d’esprit revanchard des Ecossais.

En résumé:

- Meilleur tirage: FC Barcelone

- Pire tirage: Eintracht Francfort