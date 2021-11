Ligue Europa: les fans du Legia Varsovie sèment le chaos à Leicester

La rencontre de Ligue Europa entre Leicester et le Legia Varsovie (3-1) a été marquée par de violents débordements en tribunes, initiés par les fans polonais qui se sont battus avec les policiers.

Leicester a signé une victoire importante face au Legia Varsovie (3-1), jeudi en Ligue Europa. Ce succès s’est joué dans un climat très tendu en tribunes. Les nombreux supporters polonais qui avaient pris place dans le parcage visiteurs ont effet tenté de forcer le barrage qui le séparait du rester des tribunes en deuxième période.

Fumigènes et heurts avec la police

Plusieurs dizaines de policiers anti-émeute ont été dépêchés autour du parcage pour empêcher les fans adverses de quitter leur emplacement. Cela a donné lieu à de violents affrontements entre mes deux parties. Les supporters du Legia ont finalement été maintenus dans la partie qui leur était alloué. Avant cela, ils avaient allumé plusieurs fumigènes, gênant la visibilité sur le terrain.

Les deux clubs s’exposent désormais à des sanctions de la part de l’UEFA. Leicester a déjà écopé d’une amende de 20.000 euros après des débordements entre supporters du club et de Naples (2-2), le 16 septembre.

Sur le terrain, les Anglais ont décroché leur première victoire de la compétition grâce à des buts de Patson Daka, James Maddison et Wilfred Ndidi alors que Filip Mladenovic avait réduit l’écart. Peter Schmeichel a, lui, repoussé un penalty de Mahir Emreli. Les Foxes occupent la tête (8 points) avec une longueur d’avance sur le Spartak Moscou et Naples et deux sur le Legia Varsovie. Tout se jouera donc lors de la dernière journée.