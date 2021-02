Ligue Europa: sur quelle chaîne regarder Ajax-Lille

Battu à l'aller à domicile (2-1), Lille doit réussir un exploit ce jeudi face à l'Ajax Amsterdam (18h55) en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Un match à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story.

Ils doivent prendre leur revanche. Battus à l'aller au stade Pierre-Mauroy (2-1), les Lillois retrouvent l'Ajax Amsterdam ce jeudi en 16e de finale retour de la Ligue Europa (18h55). Une rencontre à regarder en exclusivité sur RMC Sport 1 mais également en clair sur RMC Story, la chaîne 23 de la TNT. Ce match sera aussi à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site, RMC Sport.

Lille doit faire l'exploit

Renversés chez eux la semaine dernière alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Timothy Weah, les Dogues se retrouvent confrontés à un défi pour le moins relevé. Il leur faudra élever encore leur niveau aux Pays-Bas pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

"On ne sera pas favoris. Pas seulement du fait d'avoir perdu à domicile mais à cause de l'expression de l'Ajax, il faudra un exploit pour arriver à les éliminer. On a mal démarré avec un mauvais résultat donc il faudra se livrer, sans aucune retenue, de manière intelligente et insouciante. Il ne faudra pas avoir de regrets car on peut en avoir beaucoup sur le match aller, par rapport à ce que mes joueurs sont capables de faire", a martelé Christophe Galtier cette semaine.

De la prudence dans les rangs de l'Ajax

Seulement privé de Burak Yilmaz, blessé, le technicien nordiste pourra aligner Benjamin André, qui avait manqué le match aller pour cause de suspension. Jonathan David et Jonathan Ikoné sont susceptibles de démarrer en pointe, comme à Lorient dimanche dernier (4-1). Dans une position idéale, les Néerlandais se veulent toutefois méfiants et savent qu'ils devront à nouveau se débrouiller sans leur portier camerounais André Onana, suspendu pour dopage, et leur attaquant ivoirien Sébastien Haller, pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue Europa en raison d'une bourde administrative.

"Lille est une équipe fantastique, ils ont de la qualité et jouent très bien. Ils ne sont pas leaders du championnat de France par hasard. Si on veut se qualifier, il faudra non seulement être aussi performant qu'au match aller, mais aussi s'améliorer", a souligné l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, qui pourrait à nouveau titulariser Dusan Tadic à la pointe de son attaque en l'absence d'Haller.

Outre Ajax-Lille, les autres 16es de finale retour sont également à suivre ce jeudi sur les chaînes RMC Sport (à 18h55 et 21h).

>> La Ligue des champions et la Ligue Europa sont à suivre en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres