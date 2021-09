Lokomotiv-OM: "On n'a pas été intelligents en fin de match", lâche Guendouzi

Mattéo Guendouzi n'a pas mâché ses mots au micro de RMC Sport après le match nul concédé jeudi soir par l'OM sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1), en phase de groupes de la Ligue Europa.

Un nul terriblement frustrant. Devant au score et en supériorité numérique pendant trente minutes face à un Lokomotiv Moscou peu inspiré, l’OM a été rejoint en toute fin de match pour son entrée en lice en Ligue Europa (1-1), ce jeudi. Deux points de perdus qui pourraient coûter cher en vue de la qualification, dans un groupe relevé dans lequel Galatasaray a dominé la Lazio (1-0). Longtemps sérieux et appliqués, les Marseillais ont cru l’emporter sur un penalty obtenu et transformé par Cengiz Ünder (59e) Mais ils ont manqué trop d’occasions de faire le break et ont fini par céder à la 89e.

"On se prend un but con"

"Clairement, c’est une énorme déception, a réagi Mattéo Guendouzi au micro de RMC Sport. On maîtrise le match de la 1ère à la 87e minute. On se prend un but con. On n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont en deuxième mi-temps. On n’a pas réussi à marquer un deuxième but, on s’est fait punir. C’est le football. On va apprendre. On n’a pas le droit de faire ce résultat. On a beaucoup de situations pour marquer trois, quatre, cinq buts." Un constat clair et lucide de la part du jeune milieu français (22 ans), conscient que son équipe aurait dû repartir avec la victoire.

"Quand tu ne réussis pas à marquer, tu peux te faire punir à n’importe quel moment. On n’a pas été intelligents en fin de match. On aurait pu garder le ballon, les faire courir. Ils étaient à 10. On a un goût d’inachevé. Le système est très bon, on fait un bon match aujourd’hui mais on a manqué d’expérience. Il va falloir apprendre sinon on va encore se faire punir plein de fois dans l’année", a insisté l’ancien Lorientais. Prochain rendez-vous européen pour l’OM : la réception de Galatasaray, le jeudi 30 septembre.