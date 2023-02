Manchester United: Erik ten Hag dîne avec Sir Alex Ferguson en amont du sommet face à Barcelone

Rencontre au sommet entre Erik ten Hag et Sir Alex Ferguson. L'entraîneur néerlandais de Manchester United a pu évoquer avec le mythique coach des Red Devils, le match capital de jeudi, contre le FC Barcelone.

"Vous devez y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B, car il vous détournera du plan A." C'est ce qu'aurait pu dire Sir Alex Ferguson à Erik ten Hag ce mardi soir, lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est en réalité une citation de Will Smith. Mais qu'importe. Ce jeudi soir, il faudra que le coach néerlandais parvienne à dérouler son plan à merveille pour que son équipe élimine l'actuel leader de Liga.

Manchester United recevra le FC Barcelone à Old Trafford en Ligue Europa. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2 la semaine dernière au Camp Nou. A domicile, les Red Devils auront donc l'avantage du terrain.

Sir Alex Ferguson et Erik ten Hag se sont rencontrés au restaurant "Cibo" à Wilmslow, au Sud de Manchester a révélé le Sun. A une vingtaine de kilomètres d'Old Trafford, les deux hommes ont pu préparer la rencontre de jeudi, en échangeant sur la tactique à adopter.

Un match retour tendu entre deux coachs prometteurs

La semaine dernière, Xavi et ten Hag ont pu se mesurer pour la première fois l'un à l'autre. Et si l'ancien entraîneur d'Ajax possède déjà quelques trophées, il n'en reste pas moins un jeune manager au niveau international. Son confrère barcelonais a rapidement pris les rênes de son club de coeur et présente un CV bien moins fourni.

Ce duel peut être comparer à celui entre Pep Guardiola et Sir Alex Ferguson. Le mythique entraîneur de Manchester United s'est incliné deux fois en finale de Ligue des Champions contre le Barça de Guardiola.

C'est pourquoi l'Ecossais peut apporter une précieuse expérience à celui qu'il apprécie à la tête du club, Erik ten Hag. Rendez-vous ce jeudi à 21 heures pour voir si la conversation entre les deux hommes a porté ses fruits. La rencontre sera arbitrée par le Français, Clément Turpin.