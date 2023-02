Barça-Manchester United: Koundé critiqué après "l’un de ses pires matchs"

Auteur d’un but contre son camp, coupable d’un déchet inhabituel et proche de l’expulsion, Jules Koundé a vécu une soirée compliquée contre Manchester United (2-2), jeudi en Ligue Europa et récolte les plus mauvaises notes ce vendredi.

Jules Koundé (24 ans) retrouvait un poste plus familier jeudi lors du barrage aller de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United (2-2). Mais cela ne s’est pas très bien passé pour le Français, régulièrement décalé sur le côté droit de la défense par Xavi cette saison. Aligné dans l’axe droit d’une charnière à trois, il a énormément souffert face à l’activité de Marcus Rashford et au physique de Wout Weghorst avant de craquer en marquant contre son camp (1-2, 59e).

"Désemparé", "pas sûr"

Au-delà de ce coup de malchance, l’ancien joueur du FC Séville, arrivé l’été dernier contre 50 millions d’euros, a peiné dans ses relances même s’il est crédité d’une passe décisive sur l’égalisation (chanceuse cette fois) de Raphinha. Il écope de la plus mauvaise note dans le quotidien Sport (4) qui a vu "l’un de ses pires matchs de la saison". "Désemparé malgré le fait qu'il évoluait dans sa position naturelle, celle de défenseur central, il n’a pas été à l’aise du tout, souligne le journal catalan. Des erreurs de passe et très peu de chance avec un but contre son camp."

L'international français (18 sélections), utilisé à droite lors de la dernière Coupe du monde, a aussi frôlé l’expulsion sur une charge dans le dos de Marcus Rashford en deuxième période (64e). "Il y a une faute claire sur Rashford, a fulminé Erik ten Hag, manager des Red Devils. Vous pouvez discuter si c'est dans la surface ou en dehors de la surface, mais c'est définitivement un carton rouge."

"C'est un moment énorme dans le match, a aussi lancé Rashford. J’ai touché le ballon avant lui, mon pied est devant le ballon et il a touché ma jambe. C'est un contact clair. Ce n'est pas un penalty mais c'est à 100% une faute pour moi." Koundé a bénéficié de la mansuétude de l’arbitre italien Maurizio Mariano, moins de celle de Mundo Deportivo pour qui Koundé a diffusé de "l'insécurité".

"Après plusieurs matchs en tant qu'arrière droit, il a échoué au poste d'arrière central avec un positionnement douteux et diverses précipitations avec le ballon, énumère le journal. Il a couvert le hors-jeu à 1-1 et pour couronner le tout, il a marqué contre son camp avec beaucoup de malchance. Il ne s'est pas amélioré comme latéral dans le final." Le Français, qui avait déjà marqué contre son camp début février face au Betis, a adopté une attitude positive sur les réseaux sociaux à l’issue de la rencontre. "Tout reste à faire", a-t-il écrit aux côtés de photos de match et de sa traditionnelle arrivée au stade dans un style toujours très fashion week.