Barça-Manchester United: Xavi tacle l’arbitrage pour l'oubli d'un penalty "aussi gros qu'une cathédrale"

Xavi a regretté l’oubli d’un penalty lors du nul concédé par le Barça contre Manchester United ce jeudi lors du match aller des barrages de Ligue Europa (2-2). L’entraîneur catalan a crié au scandale après une nouvelle erreur contre son équipe.

A l’heure où les rivaux espagnols du FC Barcelone se plaignent des relations suspectes entre le club catalan et un ancien responsable de l’arbitrage, Xavi a regretté les décisions litigieuses des officiels contre son équipe sur la scène européenne. Malmené par Manchester United, le Barça a concédé le nul (2-2) ce jeudi au Camp Nou lors des barrages aller de Ligue Europa. Un duel continental où, selon le coach blaugrana, l’arbitre a oublié au moins un penalty flagrant pour son équipe sur une main de Fred dans les dernières minutes.

"Pour moi c’était un penalty, très clairement, a lâché l’entraîneur blaugrana face à la presse après la rencontre. Ce n’était pas une position naturelle".

>> Barça-Manchester United (2-2)

"Un penalty aussi gros qu'une cathédrale"

Tenus en échec jusque-là, les Catalans ont bien cru bénéficier d’un penalty après une tête de Sergi Roberto détournée par Fred. Si le bras du milieu brésilien semble bien décollé du corps, ni l’arbitre central ni ceux du VAR n’ont accordé de penalty au Barça. Après une première situation litigieuse sur un tacle d’Aaron Wan-Bissaka sur Jordi Alba, plus tôt dans le match, Xavi a même lancé aux officiels qu’ils avaient spolié son club de deux possibles penalties. Avant d’en remettre une couche en conférence de presse.

"C'est un penalty aussi gros qu'une cathédrale. Déjà à Milan en Ligue des champions, on ne nous l’a pas donné. Ici non plus, s’est agacé l’ancien milieu de la Roja. Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour avoir un penalty. Je trouve cela incroyable. Le quatrième arbitre m’a dit que cela avait été vérifié."

>> Le meilleur de la Ligue Europa c’est sur RMC Sport

Au-delà de Manchester Untied, Xavi a rappelé les décisions arbitrales défavorables à son équipe lors de la défaite à Milan pendant les poules de la Ligue des champions. Un revers (1-0) contre l’Inter qui a coûté la qualification au Barça.

Le nouvel oubli, du point de vue catalan, de l’arbitre ce jeudi en Ligue Europa contre les Red Devils pourrait encore une fois être lourd de conséquences avant le barrage retour jeudi prochain à Old Trafford.